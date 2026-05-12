Напрежение на "Сантиаго Бернабеу": Алваро Арбелоа посочи предателя в Реал Мадрид

Напрежението в Реал Мадрид продължава да расте, а според информация на "Estadio Deportivo" зад изтичането на вътрешна информация от съблекалнята стои Дани Себайос. Изданието твърди, че испанският халф е обсъждал с хора извън клуба подробности около скандала между Орелиен Чуамени и Федерико Валверде. Впоследствие напрежението между двамата футболисти е ескалирало дотам, че се е стигнало до физическа саморазправа по време на тренировка.

Дани Себайос се превърна в „персона нон грата“ за Арбелоа, след като бе посочен за предател

Именно треньорът на мадридчани Алваро Арбелоа е заподозрял Себайос в предаването на вътрешна информация към медиите. Отношенията между наставника и халфа се влошили сериозно, след като футболистът разбрал, че Арбелоа е отправил критики по негов адрес в разговор с представители на клубове, проявяващи интерес към евентуалния му трансфер през лятото.

Още: Милион евро за един скандал: Реал Мадрид не пожали Валверде и Чуамени след сблъсъка в съблекалнята

Ситуацията окончателно се изострила след двубоя срещу Бетис, завършил 1:1 на 24 април, когато Себайос останал извън състава на Реал. От този момент отношенията между него и Арбелоа били практически разрушени, а спекулациите около бъдещето на халфа на “Сантиаго Бернабеу” се засилват все повече.

Още: Проява на изключително неуважение: футболистите на Реал Мадрид са измислили подигравателен прякор на Алваро Арбелоа