Напрежение на "Сантиаго Бернабеу": Алваро Арбелоа посочи предателя в Реал Мадрид

12 май 2026, 15:33 часа 677 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Напрежението в Реал Мадрид продължава да расте, а според информация на "Estadio Deportivo" зад изтичането на вътрешна информация от съблекалнята стои Дани Себайос. Изданието твърди, че испанският халф е обсъждал с хора извън клуба подробности около скандала между Орелиен Чуамени и Федерико Валверде. Впоследствие напрежението между двамата футболисти е ескалирало дотам, че се е стигнало до физическа саморазправа по време на тренировка.

Дани Себайос се превърна в „персона нон грата“ за Арбелоа, след като бе посочен за предател

Именно треньорът на мадридчани Алваро Арбелоа е заподозрял Себайос в предаването на вътрешна информация към медиите. Отношенията между наставника и халфа се влошили сериозно, след като футболистът разбрал, че Арбелоа е отправил критики по негов адрес в разговор с представители на клубове, проявяващи интерес към евентуалния му трансфер през лятото.

Дани Себайос

Ситуацията окончателно се изострила след двубоя срещу Бетис, завършил 1:1 на 24 април, когато Себайос останал извън състава на Реал. От този момент отношенията между него и Арбелоа били практически разрушени, а спекулациите около бъдещето на халфа на “Сантиаго Бернабеу” се засилват все повече.

Реал Мадрид Алваро Арбелоа Дани Себайос
Жанина Колева Редактор
