Бивша звезда на Лудогорец е на крачка от Мондиал'26: Анчелоти включи Игор Тиаго в разширения състав на Бразилия!

12 май 2026, 13:01 часа 450 прочитания 0 коментара
Карло Анчелоти определи предварителен състав на Бразилия за Световното първенство по футбол, като там присъства и бившият футболист на Лудогорец Игор Тиаго. Селекционерът е подал към ФИФА списък от 55 имена, от които малко по-късно този месец ще обяви кои ще бъдат окончателните 26.

Неймар и Винисиус също са в списъка

Съставът включва Неймар и Винисиус Жуниор като част от подготовката на бразилския национален отбор за турнира, който ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада, Не е включен и контузеният Естевао, както и Габриел Жезус от Арсенал.

Карло Анчелоти трябва да обяви окончателния си избор след седмица на 18-и май (понеделник). Твърди се, че вече селекционерът е почти готов с избора си, а остава да се спре на още двама футболисти, като Игор Тиаго все още има шанс да бъде един от тях.

Бойко Димитров Редактор
