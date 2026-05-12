Да, истина е! Ханзи Флик обяви бъдещето си във футбола

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик потвърди, че ще удължи договора си с клуба. Страните вече са се споразумели напълно за новия контракт. Новото споразумение ще бъде валидно до лятото на 2028 г., с опция за допълнителен сезон. "Да, истина е, ще подпиша нов договор с Барселона", каза Флик на пресконференция.

Ханзи Флик остава в Барселона поне до 2028 година

"Много съм щастлив, както за себе си, така и за това, че дадох на отбора си спокойствие да работим още година или две. Ще продължим до 2028 г. и ще видим; ако всичко върви добре, ще вземем решение дали да остана още една година. Клубът има опция, аз също имам опция и това е добро споразумение", каза още Флик.

Настоящият договор на треньора е до лятото на 2027 г. Официално съобщение относно удължаването се очаква по-късно. Барселона бе коронясан за шампион на Испания предсрочно, като води в класирането на Ла Лига с 91 точки. Реал Мадрид е на второ място със 77 точки. Остават три мача в първенството.

