Разкриха откупната клауза на 41-годишния Кристиано Роналдо - трудно ще бъде откупен от друг клуб

Спекулациите около бъдещето на 5-кратния носител на "Златната топка" Кристиано Роналдо продължават да нарастват, като според последните информации португалецът е информирал отговорните фактори в саудитския футбол, че сериозно обмисля да напусне. Трансферното гуру Фабрицио Романо цитира и информация на CBS, която разкрива откупната клауза, заложена в договора на португалеца. А сумата не изглежда никак малка на неговата възраст, като изглежда, че малко клубове биха си позволили да я заплатят.

Роналдо струва десетки милиони дори и в края на кариерата си

Преди дни Кристиано Роналдо навърши 41 години, и макар да не е конкретизирал кога възнамерява да се оттегли от футбола, то по всяка вероятност кариерата му е към своя край. Роналдо ще опита за един последен път да спечели световната титла с Португалия на предстоящия Мондиал 2026, а след това вероятно ще продължи на клубно ниво за поне още един сезон, в който да опита да повали границата от 1000 гола. Дали обаче това ще се случи с екипа на Ал Насър?

Откупната клауза, заложена в договора на Роналдо, се равнява на 50 милиона евро. Това е близо четири пъти по-висока цена от тази, на която го оценява специализираният портал Transfermarkt. В спортно-техническо отношение едва ли са много клубовете, които биха направили подобна инвестиция, но пък Роналдо може да се окаже добър трансфер от маркетингова гледна точка. Именно с тази цел той бе привлечен в Ал Насър, но търканията между него и саудитския футбол в последните дни може да доведе до преждевременна раздяла.

По-рано португалски източник разкри и за тайна клауза в договора на Роналдо, с която може да излезе през "задния вход" в Ал Насър.