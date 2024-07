Ламин Ямал подобри рекорд на великия Пеле!

Ламин Ямал стана най-младият футболист, който някога е участвал във финал на голям турнир, подобрявайки предишния рекорд на бразилската легенда Пеле отпреди 66 години. Ямал, който навърши 17 години в деня преди финала на ЕВРО 2024, се представя отлично за Испания това лято, като дотук отбеляза един гол и направи три асистенции, за да изведе страната си срещу Англия.

Пеле е на 17 години и 249 дни, когато играе на финала на Световното първенство през 1958 г. Младежът вкарва два пъти, за да подпечата победата над Швеция с 5:2. След сензационна кампания с Барселона Ямал се утвърди на световната сцена това лято, като представянето му в полуфинала над Франция беше истински успех по пътя към финала.

ОЩЕ: ФИНАЛ НА ЕВРО 2024: Испания – Англия

🚨🇪🇸 Lamine Yamal becomes tonight the youngest male footballer to play in a major international tournament final.



He’s just surpassed Pele (17 years, 249 days) at the 1958 World Cup — Lamine, aged 17 years and 1 day. pic.twitter.com/OrxzuBZvg1