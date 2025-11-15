С мисъл за бъдещето: Челси договори 16-годишен еквадорски талант

Челси постигна принципна договорка за подписа на 16-годишния талант Дейнер Ордонес. Еквадорският защитник ще акостира на „Стамфорд Бридж“ през януари 2028 с дългосрочен договор от Индепендиенте дел Вале.
Дейнер Ордонес ще акостира в тима през януари 2028-ма
🚨🔵 EXCLUSIVE: Deinner Ordóñez to Chelsea, here we go! Agreement reached today for 16 year old talented defender to join #CFC project.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 14, 2025
Independiente del Valle accepted all conditions as Chelsea anticipate 3 top European clubs.
🇪🇨 The Ecuadorian will arrive in January 2028. pic.twitter.com/NazAzPLz09
Ръководството на лондончани има добри взаимоотношения с клуба, който произведе един от основните халфове на Челси - Моузес Кайседо, и Кендри Паес, който в момента играе за Страсбург във френската Лига 1.
„Сините“ имат предварителни споразумения за привличането на крилото на Спортинг Лисабон Джовани Кенда, нападателя на Кайрат Алмати Дастан Сатпайев и бранителя на Коринтианс Денер Еванджелиста за присъединяване следващото лято.
