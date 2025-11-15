Любопитно:

С мисъл за бъдещето: Челси договори 16-годишен еквадорски талант

15 ноември 2025, 16:28 часа 544 прочитания 0 коментара

Челси постигна принципна договорка за подписа на 16-годишния талант Дейнер Ордонес. Еквадорският защитник ще акостира на „Стамфорд Бридж“ през януари 2028 с дългосрочен договор от Индепендиенте дел Вале.

Дейнер Ордонес ще акостира в тима през януари 2028-ма 

Ръководството на лондончани има добри взаимоотношения с клуба, който произведе един от основните халфове на Челси - Моузес Кайседо, и Кендри Паес, който в момента играе за Страсбург във френската Лига 1.

„Сините“ имат предварителни споразумения за привличането на крилото на Спортинг Лисабон Джовани Кенда, нападателя на Кайрат Алмати Дастан Сатпайев и бранителя на Коринтианс Денер Еванджелиста за присъединяване следващото лято.

