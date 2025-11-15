Меси се доближи до 60-годишен рекорд в мач срещу бивш играч на Лудогорец

В петък, 14 ноември, се изигра приятелска среща между националните отбори на Ангола и Аржентина. Мачът беше организиран от Ангола по повод честването на Деня на независимостта на домакините на 11 ноември. От 1975 година насам те не са под португалско управление. В срещата легендарният Лео Меси се приближи до рекорд на Ференц Пушкаш, а бившият футболист на Лудогорец Мануел Кафумана-Шоу също влезе в игра.

Меси записа асистенция номер 401

В приятелската среща Аржентина победи Ангола с 2:0, а Лео Меси беше пряко замесен и в двете попадения. Първо даде подаването за попадението на Лаутаро Мартинес в 44-тата минута, а през второто полувреме и той самият се разписа. С новата си асистенция той стигна до номер 401, с което се доближи до рекорда на Ференц Пушкаш. Унгарската легенда е футболистът с най-много асистенции в историята – 404. Той се отказа от футбола през 1966 г., като това прави рекордът му почти на 60 години.

Все още не знаем дали Меси ще играе на Мондиал 2026

Лео Меси вече изигра последния си мач за Аржентина пред домашната публика. Това се случи на 4 септември, когато „гаучосите“ победиха Венецуела с 3:0 в мач от квалификациите за Мондиал 2026. Меси още не е обявил официално дали ще играе на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, а сбогуването му с феновете в Буенос Айрес беше повече от емоционално.

