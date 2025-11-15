Голмайсторът със 100+ гола във Висшата лига, който израсна като фен на Арсенал, но игра за Тотнъм и още 8 отбора в Англия

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Не са много нападателите, които са имали частта да вкарат над 100 гола в най-силното първенство на планетата - английската Висша лига. Един от тях се казва Дарън Бент - едно момче, израснало като фен на Арсенал, но житейският му път го отвежда до кръвния враг на "артилеристите" Тотнъм. За Бент обаче пристрастията остават на заден план в преследване на детската му мечта да стане нападател на световно ниво.

Дарън Бент - невзрачният нападател, който вкара впечатляващите над 100 гола във Висшата лига

Бент израства в семейство на ямайски емигранти в покрайнините на Лондон, където като всяко дете в квартала е закърмен със страстта към футболната топка. В училище той демонстрира и завидни резултати на дълъг скок, заради които се състезава в местния състезания. На 14-годишна възраст обаче Дарън влиза във футболната академия на Ипсуич Таун. Само 3 години по-късно той вече влиза при мъжете с първия си професионален договор.

Рекордният трансфер в Тотнъм

Бент играе в Ипсуич Таун от 2001-ва до 2005-та, когато с добрите си изяви впечатлява Чарлтън Атлетик, които го привличат в редиците си. Той става най-резултатният англичанин във Висшата лига през сезон 2005/06. Именно с екипа на Чарлтън младият нападател успява да привлече интереса на най-големите клубове в Англия, а най-настоятелен се оказва отборът на Тотнъм, който го взима за рекордните за клуба 16,5 млн. паунда.

Престоят в Тотнъм за Дарън Бент е със смесени чувства. Той се задържа при "шпорите" за две години, като отбелязва 18 гола, но в крайна сметка Хари Реднап го уведомява, че няма да разчита на него като първи избор за атаката. Това означава, че Бент трябва да си намери нов отбор - и затова преминава в тима на Съндърланд, където е далеч по-резултатен - вкарва 32 гола за два сезона.

През 2011-та Бент е привлечен от Астън Вила. В първите си две години бирмингамци го използват, но след това на три пъти бива преотстъпван на други отбори - Фулъм, Брайтън и Дарби Каунти. В последния тим се утвърждава най-много с изявите си, за да може през 2015-та Дарби да го привлече за постоянно. Той остава в тима до 2018-та, като изкарва кратък престой под наем и в Бъртън Албиън. Малко след това Бент слага край на кариерата си.

Дарън Бент завършва кариерата си със 106 гола във Висшата лига, влизайки в компанията на малко над 30 футболисти, отбелязвали трицифрен брой попадения в елитното първенство на Англия. Той играе и в Чемпиъншип, като общият му брой голове за всичките му 9 клуба в Англия възлиза на 179, изигравайки близо 500 мача. За националния отбор на Англия пък Бент записва 13 участия, в които бележи 4 гола.

Бент на два пъти се конкурира с Димитър Бербатов

Любопитен факт е, че Дарън Бент на два пъти се застъпва с Димитър Бербатов. Двамата са конкуренти в атаката на Тотнъм, а после и в тима на Фулъм. Единственият му клубен турнир е спечелен с "шпорите" - през сезон 2007/08, когато лондончани печелят Купата на Лигата. Най-силен сезон за Бент в индивидуален план обаче е кампанията 2009/10, когато става "Играч на годината" за Съндърланд след 25 гола в 40 мача във всички турнири.

Дарън Бент - един нападател, който никога не се задържа в полезрението на медиите, но определено успя да остави следа в историята на Висшата лига. От първите футболни стъпки в Ипсуич на 14 години, през Чарлтън и рекордния трансфер в Тотнъм, до кариерите в Съндърланд и Астън Вила, както и останалите мимолетни появи във Фулъм, Брайтън, Дарби и Бъртън.

Автор: Стефан Йорданов

