Идва краят на ерата Флорентино Перес в Реал Мадрид?

15 ноември 2025, 10:48 часа 230 прочитания 0 коментара

Флорентино Перес е решил да се оттегли от президентския пост в Реал Мадрид през 2026 година. Това твърди журналистът Пепе Алварес в социалните мрежи, цитиран от агенция ТАСС. През януари тази година бизнесменът беше преизбран на върха на структурната пирамида на "кралете". Мандатът му изтича през 2028-а. Според източника, Перес би искал да види организирано прехвърляне на властта, независимо дали членовете на клуба подкрепят референдума.

Приключва ли Перес с Реал?

78-годишният испанец за първи път стана президент на Реал Мадрид през 2000-а, заемайки поста в продължение на шест години. През 2009-а той беше преизбран без съперник за нов мандат. По време на мандата му испанският отбор спечели седем пъти Шампионската лига, стигна до седем титли в испанското първенство, спечели седем Суперкупи на Испания, шест Суперкупи на УЕФА, пет трофея от Световното клубно първенство на ФИФА, три трофея от Купата на краля в Испания и две Междуконтинентални купи.

На този фон "белите" са труден период през последните седмици. След загубата от Ливърпул с 0:1 в Шампионската лига и равенството 0:0 с градския съперник Райо Валекано, „кралете“ може да останат без победа повече от три седмици. Последният триумф на мадричани беше над Валенсия с 4:0 на 1 ноември, а следващият им мач е чак на 23-ти. В първата си среща след паузата за мачове на националните отбори Реал Мадрид ще гостува на Елче.

Според испанското издание Diario AS напрежението в съблекалнята на отбора ескалира до тревожна степен. До това положение водят куп неразбирателства между треньора Шаби Алонсо и част от играчите. Според вестника в случай, че трябва да се подкрепи една от двете страни, ръководството ще застане твърдо зад испанския специалист. Апатичното поведение, което отборът показва, е разочароващо за феновете и те не могат да приемат липсата на ентусиазъм в играчите. 

Джем Юмеров
