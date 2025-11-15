Войната в Украйна:

От "Анфийлд" до (без)"Надежда": Считан за голям талант в Ливърпул премина в Локо София

Считаният за голям талант в Ливърпул Джордан Айб подписа с Локомотив София! Бившият футболист на мърсисайдци бе официално представен от столичните "железничари" в интересен клип. 29-годишното крило ще носи фланелка с номер 33 на гърба. Англичанинът, който е и юношески национал на "трите лъва", има близо 60 мача за Ливърпул, но след престоя си на "Анфийлд" кариерата му върви стремглаво надолу.

Джордан Айб ще играе в Локо София

Айб е юноша на Чарлтън. През зимата на 2011-та преминава в академията на Ливърпул. Той достига до първия тим на мърсисайдци, като записва 58 двубоя във всички турнири, в които се отчита с четири попадения и седем асистенции. След това обаче само регресира. Той носи екипите на Дарби Каунти, Борнемут и турския Аданаспор, преди да заиграе в долните дивизии на Англия. 

Във видеото, с което Локо София представи Джордан Айб, играчът е посрещнат от бившия състезател на "червено-черните" Дерек Асамоа. Клипът включва и част от попаденията на фланговия футболист за Ливърпул и Борнемут. 

"Днес Джордън Ибе подписа договор с „Локомотив“ (София) до лятото на 2027 година! Ибе идва с впечатляваща визитка – 58 мача за „Ливърпул“, 92 за „Борнемут“ и общо 119 участия във "Висшата лига" на Англия. След няколко трудни сезона Джордън е готов да възроди кариерата си, а ние всички вярваме, че това ще се случи в „Локомотив“!  Ръководството на „Локомотив“ (София) пожелава на Джордън Ибе много здраве, щастие и успехи с червено-черната фланелка!", написаха от Локо София.

Джем Юмеров
