Роналдиньо пренаписа историята на футбола, като се завърна на терена над 4 000 дни, след като прекрати професионалната си кариера. Той записа 45 минути игра за италианския Равена, който се състезава в Серия С и дори имаше важна роля в един от головете. Тимът на бразилската легенда победи местния съперник Форли с 2:0. И въпреки че изигра нелошо полувреме дори и на 46-годишна възраст, се намери и кой да критикува Роналдиньо. В предаването "Вива ел футбол" Антонио Касано изрази негативната си позиция за завръщането на бразилската легенда.

Антонио Касано: "Изпитвам огромно уважение към Роналдиньо"

Ето какво каза Антонио Касано: "Държа да подчертая, че изпитвам огромно уважение към Роналдиньо - както като човек, така и като играч. За мен той неизменно е сред петимата най-велики в историята, заедно с Меси, Марадона, Роналдо и вероятно Пеле. Но това, което видяхме онзи ден, беше изключително неприятно за гледане. На 46 години и в такова състояние, какво изобщо се очакваше от него? Не го разбирам.

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"Той винаги е демонстрирал скромност"

Направи го заради приятелството си с Чиприани и защото му платиха много пари. За мен това беше нелеп фарс и не мога да му дам друго обяснение. Не бих се съгласил дори срещу 10 милиона. Нито срещу 20. Изненадан съм, защото той винаги е демонстрирал скромност, а същевременно е един от титаните във футбола. Ако трябва да определя конкретно случилото се – за мен това беше срам и истинска пародия".

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