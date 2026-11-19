Ливърпул проявява интерес към 21-годишния нападател на Монца Густаво Варела, съобщи "Кориере дело спорт". Английският клуб изпраща скаути на мачове с участието на 21-годишния португалски национал всяка седмица. Челси, Тотнъм, Брентфорд и Съндърланд са останалите отбори от Острова, които се интересуват от съотборника на Валентин Антов. Бившият клуб на Варела Бенфика, има право да получи 20% от бъдещата стойност на нападателя при препродажба.

Густаво Варела има 11 гола в 11 мача

Густаво Варела е голмайсторът на Серия А този сезон, като с девет гола и една асистенция в 10 мача. А двата му гола в 1 мач за Купата на Италия правят съотношението на головете му към мачове, които е изиграл едно към едно. Договорът му с Монца е до лятото на 2030 г. От италианския клуб искат да задържат Варела поне до лятото, като в момента неговите голове са голямата причина отборът да не се намира в зоната на изпадащите в Серия А.

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Монца ще иска 35 милиона евро за Варела

Добрата форма на Густаво Варела беше възнаградена и с дебютна повиквателна за националния отбор на Португалия, но острието не направи дебюта си в последните мачове на "мореплавателите". Освен английските клубове, италиански грандове също имат интерес към Варела. Според специализирания сайт "transfermakrt", той е оценен на 5 милиона евро. Но от Монца ще искат поне 35 милиона евро за услугите на героя си.

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