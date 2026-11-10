Легенда за Ямал: "По-добър е от Лео Меси и Кристиано Роналдо"

Бившият халф на Ливърпул Стивън Джерард коментира представянето на нападателя на Барселона Ламин Ямал. От началото на настоящия сезон Ямал изигра 16 мача за Барселона във всички турнири, като отбеляза 13 гола и даде 12 асистенции. Той също така даде завършващия пас при победата с 2:1 над Атлетико Мадрид в 12-ия кръг на Ла Лига. В подкаста "The Overlap Daily", легендата на Ливърпул Стивън Джерард говори за Ламин Ямал.

Стивън Джерард: "Ямал стои малко над останалите"

Ето какво каза Стивън Джерард: "Говорим за човек, който потенциално би могъл да достигне нивото на двамата, с които се състезавах - Кристиано Роналдо и Лионел Меси. Той има потенциал да го направи. Може да се спомене Мбапе и Холанд, разбира се, и много други световни звезди, но Ямал изглежда като играчът, който стои малко над останалите. По отношение на таланта и потенциала, той прави неща на терена, които никога не съм виждал от 19-годишен. Мисля, че е по-развит, отколкото беше Роналдо на 19. Играх срещу младите Роналдо и Меси. Мисля, че Ямал е пред двамата на тази възраст".

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Ямал има 8 големи трофея само на 19 години

Само на 19 години, Ламин Ямал вече постигна толкова неща във футбола, колкото някои от най-великите играчи не са постигнали в цялата си кариера. На клубно ниво младият испанец има общо 167 мача за Барселона, в които вкара 62 гола и даде 64 асистенции. С каталунците той спечели Ла Лига 3 пъти, 2 пъти Суперкупата на Испания и Купата на Краля веднъж. На национално ниво Ямал има общо 37 мача за Испания, в които вкара 11 гола и спечели Европейското първенство през 2024 г. и Световното първенство през 2026 г.

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