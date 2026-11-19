Ситуацията в Черно море продължава да нажежава политическия терен. Стигна се до там премиерът да сравни част от политиците с „плоскоземци“. Критиките на опозицията по отношение на гарантирането на сигурността във водите ни в Черно море продължиха и днес, а премиерът Румен Радев заяви, че унищожаването на атакуващите дронове е невъзможно заради военно технически причини. „Имаме в България много политици, които разсъждават като плоскоземци. За тях земята не е кръгла и за тях, ако сложим, имаме един радар на брега на Черно море, той ще може да види на сто километра навътре нисколетеж дрон. Ами няма как да стане“, коментира Радев.

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Критиките на опозицията по отношение на гарантирането на сигурността във водите ни в Черно море продължиха и днес, а премиерът Румен Радев заяви, че унищожаването на атакуващите дронове е невъзможно заради военно технически причини. „Може би трябва да си купят един атлас и ще им помогне. Надяваме се утре да не ни запознаят с откритията, че и водата е мокра“, коментира Христо Гаджев от ГЕРБ.

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Напрежението между най-голямата опозиционна партия и Румен Радев започна от рано. Лидерът на Герб отново акакува заради това, че властта отказва да посочи страната, която е изпратила поразяващите дронове. „Ние не сме пиратска държава. В нашата икономическа зона, до нашите брегове пирати, то не знаем какви са, потапят кораби и то с газ, червен пипер, елхи, играчки и какво още има там, и те не знаят, те още не знаят какво е“, коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

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От полигона в Сливница Радев обясни, че тече разследване и контраатакува. „Ако господин Борисов 2019 година беше подписал договора, така че самолетите да дойдат още 2022 година, а не след шест години. И то в ограничен обем, не всички самолети, сега може би щяхме да разполагаме с малко по-големи способности“, посочи Румен Радев.

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Президентът Илияна Йотова каза, че не планира свикване на КСНС заради ескалацията в Черно море, както поиска опозицията. „До този момент призивите за КСНС са само пред вас, медиите, аз не съм получила никакво официално писмо. Винаги са добре дошли да обсъдим тези проблеми“, заяви тя. Премиерът и президентът наблюдаваха демонстрация на способности за антидрон защита във Военна полиция. По-рано Йотова присъства и на празника на сухопътните ни войски, където също бяха демонстрирани наличните системи.