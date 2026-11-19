Академията на Барселона роди следващата звезда в световния футбол. Става въпрос за Ебрима Тункара, който е определян за един от най-обещаващите таланти на "Ла Масия", като се отличава с отлични технически умения и изключителни физически качества. Според изданието "Sport" германският треньор Ханзи Флик следи отблизо развитието на атакуващия полузащитник и редовно го вика на тренировките на първия отбор, за да може той да свикне с изискванията на футбола на най-високо ниво.

Ханзи Флик вече подготвя Тункара за първия отбор

Ебрима Тункара носи фланелка с номер 10 във втория отбор и е едва на 16 години. Докато развитието му като играч продължава, пазарната му стойност расте. Флик включи Ебрима Тункара в състава си за последните два мача от Ла Лига срещу Депортиво Алавес и Атлетико Мадрид. Все още обаче не му е дал игрово време. Идеята е да натрупа опит. Междувременно Тункара продължава да участва във всеки мач на резервния отбор във втората испанска дивизия, усъвършенствайки таланта си и повишавайки нивото си, докато чака своя шанс от Ханзи Флик.

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"Transfermarkt" публикува пазарните стойности на най-добрите играчи до 17 години в света. В списъка фигурират непълнолетни, но той често посочва имената, които си заслужава да се следят, и играчите, които заслужават да бъдат в центъра на вниманието. Тункара заема пето място в ноемврийското издание, оценен на 5 милиона евро. Само четирима играчи са пред него в класацията, като всички те вече са играли в най-високите дивизии на лигите в своите страни и са имали игрово време в първите отбори.

Наред с класацията на най-ценните играчи под 17 години през 2026 година, "Transfermarkt" състави и списък с 20-те най-ценни играчи в историята, които все още не са навършили пълнолетие. Барселона доминира. Ламин Ямал оглавява списъка, като пазарната му стойност е достигнала връх от 90 милиона евро. На второ място е Макс Дауман - обещаващият млад играч на Арсенал, който е оценяван на 50 милиона евро и е лидер в тазгодишното класиране. Третото място отново е за каталунците и бившия им номер 10 Ансу Фати, чиято пазарна стойност е достигнала около 25 милиона евро, когато е бил на същата възраст.

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