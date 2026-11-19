През последните седмици една от водещите теми във Формула 1 бе дали отборът на Рейсинг Булс ще промотира Никола Цолов във втория кокпит редом с Арвид Линдблад за сезон 2027, или ще продължи да разчита на услугите на Лиам Лоусън. Новозеландецът даде силни аргументи в полза на оставането си с впечатляваща кампания. Цолов също не отстъпи със страхотния си дебютен сезон във Формула 2, в който записа шест победи до момента.

Хелмут Марко нямаше да избере Лоусън

Бившият съветник по моторните спортове на Ред Бул доктор Хелмут Марко, който десетилетия наред вземаше решенията за дъщерния отбор на "биковете", се изказа в подкрепа на младия българин. В интервю за "Krone" той подчерта, че на Цолов трябва да бъде предоставено място в Рейсинг Булс. Въпреки това ръководството на отбора от Фаенца взе друго решение и удължи договора на новозеландеца. Цолов пък остана на резервната скамейка като тестов пилот на Ред Бул и Рейсинг Булс за 2027-а година.

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Лоусън, разбира се, беше попитан за коментарите на Марко и, позовавайки се на факта, че решението за състава на пилотите е отнело много време, обясни: "Разбира се, има много дискусии, а Ред Бул е голяма организация. Вероятно са замесени повече хора, отколкото в един обикновен отбор, където може би само един човек взема решението." Когато го попитаха дали се чувства облекчен, че Марко вече не взема решенията, 24-годишният пилот отговори: "Разбира се, че се радвам, че не е той този, който взема решението, тъй като очевидно не би ме избрал. Радвам се, че съм в колата."

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