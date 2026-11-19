Компанията за изкуствен интелект Anthropic дебютира на фондовата борса Nasdaq в Ню Йорк в четвъртък. Търговията започна при цена от 111.50 долара за акция, давайки пазарна оценка на компанията, създател на Claude, приближаваща до 2 трилиона долара. Впоследствие цената на акциите леко спадна, приближавайки се до $100 за брой, съобщава Би Би Си. Това се случва, след като преди дебюта си на борсата Anthropic набра рекордните 81 млрд. долара, след като в сряда инвеститори купиха 980 млн. акции по $83 долара за брой.

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Излизането на борсата се разглежда като ключов тест за сектора на изкуствения интелект, тъй като Anthropic е първата компания, фокусирана изцяло върху AI, която предлага акциите си за публична търговия.

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Всеки от седемте съоснователи на Anthropic запази акции на стойност за около 20 милиарда долара. Инвестиционната фирма Lightspeed, която инвестира около 3,5 милиарда долара, сега държи дял на стойност близо 30 милиарда долара. Въпреки това това все още е хартиена стойност: реалната стойност на тези дялове ще зависи от пазарната цена на акциите, а продажбата на големи блокове без да се повлияе цената на акциите може да се окаже трудна.

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Преди започването на търговията акциите на Anthropic се предлагаха на цена над 100 долара на частни вторични пазари. Въпреки това сега пазарът ще определи реалната оценка на компанията.