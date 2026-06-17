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Легенда на Германия: Бих се радвал, ако Меси счупи рекорда ми!

17 юни 2026, 12:01 часа 731 прочитания 0 коментара

Бившият нападател на германския национален отбор Мирослав Клозе поздрави Лионел Меси за изравняването на рекорда му по голове на Световни първенства по футбол. 38-годишният аржентинец отбеляза хеттрик в мача от груповата фаза срещу Алжир (3:0). Меси вече има 16 гола на Световни първенства, изравнявайки рекорда на Клозе.

Клозе и Меси имат по 16 гола на Световни първенства

„Нямам нищо против Меси да ме настигне по голове. Рекордите са предназначени да се подобряват. И бих се радвал, ако Меси го направи. Винаги съм бил голям фен на Меси: той е гений“, заяви Миро Клозе, цитиран от „Оле“.

Следващи в списъка с най-резултатни играчи на Световните първенства са бразилецът Роналдо с 15 гола, както и германецът Герд Мюлер и французинът Килиан Мбапе, които имат по 14 гола.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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