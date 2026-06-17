Легенда на Германия: Бих се радвал, ако Меси счупи рекорда ми!

Бившият нападател на германския национален отбор Мирослав Клозе поздрави Лионел Меси за изравняването на рекорда му по голове на Световни първенства по футбол. 38-годишният аржентинец отбеляза хеттрик в мача от груповата фаза срещу Алжир (3:0). Меси вече има 16 гола на Световни първенства, изравнявайки рекорда на Клозе.

Клозе и Меси имат по 16 гола на Световни първенства

🚨 OFFICIAL: Lionel Messi, TOP SCORER EVER in World Cup history joint with Miro Klose. 🎞️⭐️



16 goals at the World Cup. 💥🇦🇷



In one night, on 6th World Cup debut game at 38, Messi surpasses Mbappé (14), Müller (14) and Ronaldo Nazario (15). pic.twitter.com/F6azYdo7kv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2026

„Нямам нищо против Меси да ме настигне по голове. Рекордите са предназначени да се подобряват. И бих се радвал, ако Меси го направи. Винаги съм бил голям фен на Меси: той е гений“, заяви Миро Клозе, цитиран от „Оле“.

Следващи в списъка с най-резултатни играчи на Световните първенства са бразилецът Роналдо с 15 гола, както и германецът Герд Мюлер и французинът Килиан Мбапе, които имат по 14 гола.

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