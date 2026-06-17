Спорт:

Ивет Лалова-Колио става част от "Игри на волята" и поставя началото на нова ера в шоуто

17 юни 2026, 13:17 часа 0 коментара
Снимка: NOVA
Ивет Лалова-Колио става част от "Игри на волята" и поставя началото на нова ера в шоуто

Една от най-успешните и вдъхновяващи български лекоатлетки - Ивет Лалова-Колио става част от екстремното риалити "Игри на волята". Олимпийската легенда с несломим дух ще се присъедини към водещия Павел Николов, който миналата година спечели публиката със заразителната си енергия, естествен подход и усет към динамиката на играта. Двамата ще бъдат неотлъчно до участниците на най-харесвания от зрителите приключенски формат през целия сезон.

Със своята впечатляваща спортна кариера, дисциплина и воля, пред която няма непреодолими препятствия, Ивет отваря нова страница в своя живот и в историята на легендарното риалити.

"За мен е чест, но и огромна отговорност да поема щафетата в приключението "Игри на волята". Ще направя всичко възможно да използвам наученото през спортната си кариера, включително уроците от триумфите и загубите, за да поднеса на зрителите изненади както на Арената, така и извън нея", споделя Ивет Лалова-Колио.

Снимка: NOVA

Още: Възможно ли е? Известните, които ще участват в новия сезон на "Traitors"

"Вълнението от възможността да застана рамо до рамо със знаменитост като Ивет Лалова е голямо. Първият ми досег с предаването от другата страна на монетата беше изключително предизвикателство, което нямам търпение да изживея отново. Тази година битките ще са още по-зрелищни и още по-непредвидими", допълва Павел Николов.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Припомняме, че досега ролята на водеща в предаването бе поверена на актрисата Ралица Паскалева. NOVA и екипът на "Игри на волята" изказват искрената си благодарност към Паскалева за нейната всеотдайност, професионализъм и значим принос през последните шест години.

Още: Помните ли кой спечели в първия сезон на "Като две капки вода" и "All Stars" изданието? (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивет Лалова Игри на волята ТВ предавания Павел Николов
Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес