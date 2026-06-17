Ивет Лалова-Колио става част от "Игри на волята" и поставя началото на нова ера в шоуто

Една от най-успешните и вдъхновяващи български лекоатлетки - Ивет Лалова-Колио става част от екстремното риалити "Игри на волята". Олимпийската легенда с несломим дух ще се присъедини към водещия Павел Николов, който миналата година спечели публиката със заразителната си енергия, естествен подход и усет към динамиката на играта. Двамата ще бъдат неотлъчно до участниците на най-харесвания от зрителите приключенски формат през целия сезон.

Със своята впечатляваща спортна кариера, дисциплина и воля, пред която няма непреодолими препятствия, Ивет отваря нова страница в своя живот и в историята на легендарното риалити.

"За мен е чест, но и огромна отговорност да поема щафетата в приключението "Игри на волята". Ще направя всичко възможно да използвам наученото през спортната си кариера, включително уроците от триумфите и загубите, за да поднеса на зрителите изненади както на Арената, така и извън нея", споделя Ивет Лалова-Колио.

Снимка: NOVA

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"Вълнението от възможността да застана рамо до рамо със знаменитост като Ивет Лалова е голямо. Първият ми досег с предаването от другата страна на монетата беше изключително предизвикателство, което нямам търпение да изживея отново. Тази година битките ще са още по-зрелищни и още по-непредвидими", допълва Павел Николов.

Припомняме, че досега ролята на водеща в предаването бе поверена на актрисата Ралица Паскалева. NOVA и екипът на "Игри на волята" изказват искрената си благодарност към Паскалева за нейната всеотдайност, професионализъм и значим принос през последните шест години.

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