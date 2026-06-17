"Изборът на Игор Тиаго е богохулство": Попиляха Карло Анчелоти от критики заради бившата звезда на Лудогорец

Селекционерът на Бразилия - Карло Анчелоти, беше незабавно подложен на критики след равенството 1:1 на отбора му с Мароко в първия мач от груповата фаза на Световното първенство по футбол. Мароко започна мача с интензивност и бързо притисна "селесао" в отбрана. "Лъвовете от Атлас" упражняваха висока преса, движеха топката напред с темпо и създадоха ранни положения, които разклатиха петкратните световни шампиони. В рамките на първите 30 минути Мароко отправи 12 удара към вратата - статистика, която привлече много внимание в международните медии.

Игор Тиаго не успя да си спечели фенове с представянето си срещу Мароко

Исмаел Сайбари даде преднина на Мароко след остра атака, завършила с хладнокръвен удар, който премина покрай Алисон Бекер. Бразилия отговори по-късно чрез Винисиус Жуниор, който отбеляза изравнителния гол и донесе точката. Дори и след равенството критиките се съсредоточиха върху представянето на "селесао" и тактическия план на Анчелоти, особено върху първоначалните му решения. Изборът му да остави Ендрик на пейката, бившата звезда на Лудогорец - Игор Тиаго, да бъде титуляр и тактическата схема, която използва, предизвикаха недоволство от страна на феновете, които поставиха под въпрос липсата на нападателна настойчивост у Бразилия и бавните корекции по време на мача.

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Игор Тиаго, който направи фурор във Висшата лига с фланелката на Бренфорд, спечели доверието на Анчелоти и получи титулярно място в първия мач. Той обаче не успя да се отличи с нищо на терена и бе заменен след около час игра. Испанското изданието "Спорт" не спести нищо на бразилския национал, като написа: "Изборът на Игор Тиаго е трудноразбираем, откъдето и да го погледнеш. Това е богохулство за отбор, в който някога са играли нападатели като Ромарио и Роналдо".

Много фенове призоваха за промени преди следващия мач, като изтъкнаха, че отборът се нуждае от по-голяма офанзивна ефективност и по-добър баланс в средата на терена. Освен това бразилският коментатор Мауро Цезар Перейра даде сурова оценка на старта на Анчелоти. Говорейки в предаването "Posse de Bola", той заяви, че Бразилия не е показала абсолютно нищо като отбор и се е разчитала на индивидуалните качества, за да избегне поражението. Бразилия сега се завръща на терена под нарастващ натиск да реагира бързо. В петък тя се изправя срещу Хаити в мач, който може да определи напредъка ѝ в груповата фаза и да облекчи или още повече да засили критиката към първите дни на Анчелоти начело на отбора.

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