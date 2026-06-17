Русия се хвали как е ударила фалирал от 18 години завод за радари (СНИМКИ)

В нощта, в която порази Киевско-Печорската лавра при поредната си масирана комбинирана въздушна атака, руското военно министерство т.е. Русия се похвали, че успешно е ударила стратегическа цел – предприятието "Буревестник". Само че това предприятие не развива дейност от 2008 година насам!

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Предприятието "Буревисник" е основано през 1967 г. в рамките на съветския военно-промишлен комплекс и наистина е означавал нещо – произвеждало е корабни радари и системи за наблюдение за Военноморския флот на Съветския съюз, а по-късно и медицинска апаратура. Обаче от 2008 година насам то е в несъстоятелност, няма производство, а Кремъл брои като голяма победа това, че е ударило изоставените му комплекси и за целта е използвал скъпоструващи ракети. Информацията какво представлява сега предприятието е на бившия украински дипломат Мария Друцка, която е цитирана от изданието Frontline Monitor.

"И все пак би било наивно случаят да се изчерпи с подигравка. Защото за машината, която издава брифингите на Министерство на отбраната на Руската федерация, същият този удар не е провал, а точно обратното. Удар по празна и изоставена сграда се преопакова без усилие в "поразена стратегическа цел" – руската вътрешна аудитория няма как да потвърди какво точно стои на адреса, а и надали има подобни стремежи, а разказаната победа струва точно толкова колкото един уверен тон пред камера. Така се затваря уютният кръг на заблудата – евтин триумф за домашна употреба, подплатен със скъпи ракети, които са заплаха единствено за цивилния живот в украинската столица", коментира Frontline Monitor.

Заглавната снимка е илюстративна!

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