Напук на празните седалки: ФИФА се похвали, че над 1 милион души са гледали на живо първите 16 мача от Световното

Над един милион души са изгледали на живо първите 16 мача от Световното първенство по футбол. Това съобщиха официално от ФИФА. Въпреки че на мачовете между Република Корея и Чехия в Гуадалахара и Катар и Швейцария в Сан Франциско видимо имаше останали празни места по трибуните, в останалите двубои от турнира до момента това не бе така и стадионите се радваха на пълна посещаемост.

Очакванията на ФИФА са над 6 милиона да посетят мачовете от Световното

Общо 1 028 429 души са присъствали на мачовете до понеделник включително, като стадионите се пълнят средно на 99,34 процента, сочи статистиката на ФИФА.

„Големи благодарности на всички запалени привърженици, които продължават да пълнят стадионите“, написа в социалните мрежи президентът на ФИФА Джани Инфантино.

Прогнозите на световната централа са, че до края на Мондиал'26 над шест милиона зрители ще посетят мачовете от турнира.

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