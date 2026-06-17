Украински AI: Напълно автономни дронове са убили руски войници на фронта

Украински производител на дронове потвърди, че напълно автономни безпилотни апарати, управлявани от изкуствен интелект, са убили руски войници по време на тест на бойното поле преди две години. Репортаж на Матю Спаркс в NewScientist показва, че по време на мисията десет квадрокоптера са изпратени към фронтовата линия край Бахмут, Донецка област, с инструкции да унищожат всичко, с което се сблъскат. Според репортажа двама руски войници са били убити без човешка намеса – просто дроновете са изпълнили задачата.

Ако това е вярно, то е най-конкретното потвърждение досега, че машина е убила човек въз основа на решение, взето изцяло самостоятелно.

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Еднократно изпитание

Случаят е бил еднократно изпитание. Самите правила на Украйна понастоящем забраняват напълно автономното прицелване към мишената на крайния етап, а въоръжените сили на страната твърдят, че спазват международното хуманитарно право.

Но производителят на дрона Александър Кохановски смята, че тези правила трябва да се променят. В момента той изгражда автономна прехващаща батарея от 64 безпилотни апарата. За тази система човешка намеса се изисква само на последния етап - засега.

ООН призова за забрана на такива системи, тъй като всъщност не съществува обвързващо международно право, което да ги урежда. Реалността е, че повечето големи въоръжени сили, включително САЩ, се стремят към различни степени на автоматизация на оръжията.

Снимка: Генерален щаб на украинската армия

Разликата между „подпомагано от AI“ и „решено от AI“ се размива. Въпросът е ако една машина избере и убие цел без човешко потвърждение, кой носи отговорността - програмистът, командирът, който е дал заповед за атаката, или правителството, което е разрешило теста?

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Както все по-често се случва, технологията изпреварва закона и тази пропаст става все по-трудна за пренебрегване.

Украйна представи нова ракета

Междувременно Украйна представи ракетата DART, предназначена за изстрелване от стратосферни балони на височина от 12 до 18 км. Ракетата е с дължина 1,84 метра, тежи 13 кг и е снабдена с бойна глава с тегло от 3,5 до 10 кг.

Според разработчиците ѝ навигационната система се изключва на височина около 6 км, преди да се запали двигателят на твърдо гориво, което ѝ позволява да продължи по пътя си към целта, без да бъде засегната от вражеските системи за електронно заглушаване.

Ukraine has unveiled the DART missile, designed for launch from stratospheric balloons at altitudes of 12-18 km. The 1.84-meter missile weighs 13 kg and carries a 3.5-10 kg warhead. According to its developers, navigation is disabled at around 6 km altitude before the solid-fuel… pic.twitter.com/RHVDBa7BA2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 16, 2026

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