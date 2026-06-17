В Босна се притесниха от българския шампион: Левски бе "възможно най-тежкият съперник"

17 години по-късно Левски отново е шампион и ще играе в Шампионска лига. "Сините" вече научиха съперника си в първия квалификационен кръг на най-елитната европейска надпревара. Те ще се изправят срещу отбора на босненския Борац Баня Лука. Първата среща между двата тима ще се изиграе на 7 или 8 юли в Босна и Херцеговина. Реваншът е насрочен за седмица по-късно и ще бъде на стадион "Георги Аспарухов" в София. Точните дати и часове на двубоите все още не са обявени официално от УЕФА. Очаква се това да се случи в следващите няколко дни.

Борац нямаше късмет с жребия за Шампионска лига

Докато у нас жребият бе добре приет, в Босна и Херцеговина не останаха много доволни от своя съперник. Потенциалните опоненти на Борац бяха Левски, унгарския шампион Гьор и по-непретенциозни отбори от Сан Марино, Андора, Люксембург и Малта. В страната явно са се надявали на по-лесен жребий за техния тим, но това не се случи. По тази причина медиите в Босна излязоха с куп публикации, в които отчетоха, че Борац ще се изправи срещу възможно "най-тежкия съперник" на старта на Шампионска лига. Разликата между българския шампион и полупрофесионален клуб от Сан Марино е огромна, заради което в Босна отчитат тоталната липса на късмет.

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Ето какво написаха босненските медии:

"Пъклен жребий, Борац изтегли най-тежкия съперник", гласеше заглавието на един от водещите спортни сайтове в страната - "Banjaluka.com". Друг авторитетен сайт подкрепи мнението, като написа "Нямаше как да е по-зле". От изданието допълват, че според информация на "Transfermarkt" съставът на Левски е четири пъти по-скъп от този на Борац, което поставя българския тим в ролята на фаворит. "Vjesti.ba" също определи "сините" като кошмарен жребий с оглед на останалите варианти. Според изданието, ако Борац иска да преодолее родния шампион, ще трябва да се върне към най-добрите си европейски мачове от сезон 2023/24.

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