Странен скандал разтърси един от участниците на Мондиал 2026 - последваха оставки и промяна в графика

Подготовката на Южна Корея за предстоящия мач с Мексико от груповата фаза на Световното първенство беше засенчена от странен конфликт между играчите и медиите в страната. Инцидентът се случи по време на открита тренировка на 7 юни, дни преди тимът да победи Чехия с 2:1 в първия си двубой от турнира. В центъра на вниманието бе поставен капитанът на отбора - Хюн-мин Сон, който беше осмиван от неизвестни представители на медиите, докато тичаше със съотборниците си. Причината за подигравките е военното му досие. Кадрите бяха заснето от телевизионния канал JTBC - официалният притежател на правата за турнира в Южна Корея.

Странна ситуация в лагера на Южна Корея

По-късно видеото беше разпространено в интернет, което предизвика бурна реакция в социалните мрежи. Помагайки на Южна Корея да спечели златото на Азиатските игри през 2018 г., Сон бе освободен от задължителната 21-месечна военна служба, изисквана от физически годни мъже. По-късно той изпълни алтернативни задължения, включително триседмичен курс за военно обучение през 2020 г. и общественополезна дейност.

Според информациите, конфликтът е довел до оставката на един от медийните представители на отбора във вторник. Националният отбор все още не е потвърдил оставката, за която съобщиха някои от медиите, отразяващи южнокорейския отбор в Гуадалахара. Достъпът на медиите очевидно е бил ограничен, след като коментарите срещу Сон бяха заснети от камерите. Според информациите играчите са се въздържали да говорят с южнокорейските медии извън официалните ангажименти по Световното първенство, а насрочените интервюта с играчите бяха отменени.

Южнокорейската футболна асоциация заяви, че съжалява за неуместните коментари, отправени от някои представители на медиите по време на тренировката на националния отбор по футбол в тренировъчния лагер в Гуадалахара. Организацията добави, че коментарите са предизвикали голям шок и разочарование в отбора. Напрежението определено е оказало своето влияние на играчите, но от от федерацията със сигурност ще се надяват то да не се отрази на представянето им на терена. Следващия мач на Южна Корея е с Мексико в петък, 5:00 часа българско време.

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This video made the South Korean national team tense with the media from their own country. was covering Heung Min Son's training but their conversation was leaked to the mic. pic.twitter.com/aCpkBXGSQq — Football Fans Stuff (@officialffsnews) June 17, 2026