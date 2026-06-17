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Популярен изпълнител, носител на "Грами", слага край на 10-годишния си брак

17 юни 2026, 12:59 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Популярен изпълнител, носител на "Грами", слага край на 10-годишния си брак

Кънтри певецът Джели Рол, който преди се изявяваше като рапър, е подал молба за развод със съпругата си, за която е женен от 10 години, предаде Асошиейтед прес. В исковата молба, подадена във Франклин, Тенеси, от изпълнителя на песента Hard Fought Hallelujah, като причина за развода са посочени непреодолимите различия помежду им.

Двойката сключи брак в Лас Вегас през 2016 г. В съдебните документите като дата на раздялата се посочва 9 май.

Джели Рол, истинското име на когото е Джейсън Брадли Дефорд, спечели три награди "Грами" по-рано тази година, включително за най-добър съвременен кънтри албум за "Beautifully Broken".

Снимка: Getty Images

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В речта си при получаването на наградата за албума Джели Рол благодари на съпругата си Алиса Дефорд, казвайки: "Без теб никога не бих променил живота си. Щях да съм мъртъв или зад решетките".

Песните на родения в Нашвил изпълнител често разказват за преодоляването на трудностите и дългия му път на възстановяване след наркотиците и затвора. През декември Джели Рол беше помилван от губернатора на Тенеси Бил Лий за минали свои провинения, след вълна от подкрепа от приятели и обществени лидери.

Снимка: Getty Images

През февруари съпругата на изпълнителя издаде мемоарите си, в които нарича Джели Рол своята "сродна душа", и споделя също, че истинската връзка помежду им ги е държала заедно през всички възходи и падения.

Адвокатите на Алиса Дефорд, както и представители на Джели Рол не са отговорили веднага на молбите за коментар, допълва Асошиейтед прес, пише БТА.

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Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
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