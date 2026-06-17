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Ако отстрани Борац: Левски среща румънци или беларуси във втория кръг на Шампионска лига!

17 юни 2026, 13:17 часа 1237 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ако отстрани Борац: Левски среща румънци или беларуси във втория кръг на Шампионска лига!

Левски ще срещне неудобен съперник във втория квалификационен кръг на Шампионска лига, ако отстрани Борац Баня Лука в първия предварителен кръг на надпреварата. Става въпрос за победителя от двойката Витебск – Университатя Крайова. Това отреди тегленият днес жребий за втория квалификационен кръг на най-комерсиалната надпревара. Както е известно, „сините“ гостуват на босненския клуб на 7 или 8 юли. Реваншът пък е насрочен за седмица по-късно и ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“ в София.

Победителят от двойката Левски/Борац ще е домакин в първия мач

През изминалия сезон Университатя Крайова спечели титлата в Румъния, докато Витебск триумфира с отличието в беларуското първенство. Първият мач между победителя от двойката Левски/Борац и победителя от двойката Витебск/Университатя ще се проведе на 21/22 юли. Реваншът пък е насрочен за седмица по-късно. Домакин в първия двубой ще бъде победителят от двойката Левски/Борац. Реваншът пък ще се състои на стадиона на победителя от двойката Витебск/Университатя.

Левски ще подходи с уважение към всеки съперник

По-рано днес треньорът на Левски Хулио Веласкес говори пред клубните канали като заяви, че отборът му ще подходи с нужния професионализъм и уважение към всеки един съперник в евротурнирите.

„Като към всеки един съперник, се отнасяме с максимално уважение и оставаме смирени. Оттук насетне е важно да продължим да тренираме добре всеки ден, за да постигнем оптималната си форма за първия мач. Така ще можем да играем с голямо желание. Но още веднъж подчертавам, че трябва да сме скромни, смирени и здраво стъпили на земята, така трябва да бъде. Никой няма да ни подари абсолютно нищо. Нужно е да се подготвим добре в процеса, който тече в момента на подготовката. И да се опитаме да дадем най-добрата ни версия“, обясни испанският специалист.

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Шампионска лига Левски Университатя Крайова
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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