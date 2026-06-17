Полицията във Виетнам спаси от кланица стотици котки (ВИДЕО)

Виетнамската полиция иззе над 400 котки при голяма акция срещу престъпна мрежа за търговия с котешко месо в Хошимин - най-големия град в страната, съобщиха организации за защита на животните. Повече от 40 от спасените котки са били върнати на собствениците им след продължилата няколко дни операция миналата седмица, но около 100 животни в крайна сметка са починали заради тежките условия, в които са били държани.

Тази операция е „отрезвяващо напомняне за огромните мащаби на търговията с котешко месо във Виетнам“, заяви ръководителят на кампанията срещу консумацията на кучешко и котешко месо към международната неправителствена организация „Човечен свят за животните“, цитиран от АР.

Разследване на серия кражби на домашни любимци в Хошимин миналата седмица доведе полицията до престъпната мрежа, занимаваща се с търговия на котешко месо. Девет души са арестувани.

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Служителите на реда открили 45 клетки с около 400 живи котки и четири стиропорени контейнера, пълни с лед, в които имало приблизително 80 мъртви котки. На друго място са открити още 21 живи котки, съобщава криминалната полиция на Хошимин.

Заподозрените признават, че през последните три години са залавяли и събирали котки в южната част на Виетнам, включително в Хошимин и провинциите Тейнин и Анзянг, съобщи полицията.

От полицията заявиха, че разследването е в ход, и призоваха гражданите, които смятат, че домашните им любимци са били откраднати, да се свържат с властите, за да помогнат при идентифицирането на намерените животни, съобщи Би Би Си.

Всяка година във Виетнам са залавяни и убивани за месо около пет милиона кучета и един милион котки. Организацията „Човечен свят за животните“ посочва, че домашните любимци често биват крадени от домовете им, като кучетата нерядко се залавят с отровни примамки, електрошокови устройства и метални щипци, а котките – с пружинни примки.

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Макар консумацията на кучешко и котешко месо да остава по-разпространена във Виетнам, отколкото в други азиатски държави, активисти твърдят, че обществените нагласи постепенно се променят. Проучване на „Човечен свят за животните“ от 2023 година, установява нарастваща обществена съпротива срещу тази практика, особено сред младите хора и собствениците на домашни любимци.

Hundreds of stolen cats that were going to be slaughtered and sold for meat have been rescued in Vietnam according to animal rights group, Humane World for Animals.



Nine people have been arrested after authorities recovered more than 400 live cats and 80 dead ones that were… pic.twitter.com/MCExrKNRBM — Channel 4 News (@Channel4News) June 16, 2026

Our support for activists saving cats from the cruel #DogCatMeatTrade in #Vietnam 🇻🇳



Sharing from Four Paws .@fourpawsint

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"🐈🍖 Police dismantle one of Vietnam's largest cat theft networks.



Police in Ho Chi Minh City have dismantled a cat theft… pic.twitter.com/0lsQjjeyZu — SaveKoreanDogs (@NamiKim_DogsSK) June 16, 2026