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В Русия арестуваха приближен на Путин, смятан за недосегаем

17 юни 2026, 13:17 часа 415 прочитания 0 коментара
Снимка: Телеграм
В Русия арестуваха приближен на Путин, смятан за недосегаем

Известният руски бизнесмен и част от обкръжението на Владимир Путин - Иля Трабер е бил задържан в Санкт Петербург, съобщи днес местното издание "Фонтанка". В продължение на много години той бе смятан за недосегаем. 75-годишният Трабер, известен с прякора си Антикварът, е една от най-влиятелните фигури в престъпния подземен свят на Санкт Петербург през 90-те години. Името му се появява от десетилетия в разследвания за организираната престъпност в Тамбов, за петролния бизнес и връзките му с руския политически елит. The Insider в свои разследвания го е определял като член на вътрешния кръг на Владимир Путин. Трабер има значителни интереси и в инфраструктурния сектор, включително в голямото ново дълбоководно пристанище Приморск в Балтийско море, от което към 2020 г. е притежавал 31,66%. Пристанището все още се строи, но е предвидено да действа като един от ключовите логистични центрове за руския проект за Северния морски път.

Според информация на "Фонтанка", заедно с Трабер е задържан и неговият бизнес партньор Владимир Даниленко. И двамата са предварително обвинени в убийството на депутата Александър Петров преди шест години. Александър Петров беше бизнесмен и член на парламента от Виборг, известен като "господарят на Виборг". През октомври 2020 г. той бе застрелян от снайперист в двора на дома си, а убийството, класифицирано като поръчково, се случи на фона на нашумяло дело за присвояване, включващо стотици милиони рубли от областния бюджет, по което Петров беше свидетел.

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Задържането на Иля Трабер може би сочи за евентуален конфликт между руските елити или преразпределение на влияние в руската система, пишат информационни канали.

"Фонтанка" добавя още, че в момента ФСБ претърсва имотите на Трабер.

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Русия Владимир Путин арест Иля Трабер
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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