Разследват легенда на Барселона за измама с над 600 000 долара

Легендата на Барселона и световния футбол Андрес Иниеста е обект на мащабно разследване за голяма измама в Перу. Прокуратурата на южноамериканската държава е започнала производство срещу испанеца за участие в схема, с която са ощетени местни бизнесмени със суми, които надхвърлят 600 000 долара. Компанията Gucho Entertainment S.A.C. и други предприемачи подават жалба, според която името и образът на Иниеста са били използвани като гаранция за привличане на средства.

Парите трябвало да се дадат за развлекателни събития

Парите са били предназначени за организирането на музикални и спортни събития в Перу. Те са били промотирани от компанията на Иниеста Never Say Never (NSN) и нейния филиал NSN Sudamérica. Но по-голямата част от събитията така и не се състоят, а вече вложените пари не са възстановени на инвеститорите. Всичко започва през 2023 г., когато с разрешение на Иниеста се основава NSN Sudamérica, съвместно с Паул Валдерама Рубио и Карлос Гомес Пинтор. Новият филиал е представен като разширение на NSN и е имал за цел да реализира проекти в региона.

Андрес Иниеста: „Много сме развълнувани“

Разширяването стартира силно, като самият Иниеста участва във визита в Лима, където се популяризира проекта. Тогава той заяви: „Много сме развълнувани да присъстваме в страна като Перу и на континент като Южна Америка, за да продължим да растем и да разпространяваме нашите ценности по целия свят“. Но според разследването всичко е било част от схема за измама с цел привличане на пари чрез инвестиции. Според прокуратурата репутацията и връзките на Иниеста са използвани, за да убедят местни предприемачи да финансират множество обявени, но нереализирани събития.

Планирани са няколко събития, но само едно реално се състои и е пълен финансов провал

Някои от въпросните събития са Upa Upa Fest, K-Pop Music Fest, приятелски мач между Сиенсиано (Перу) и Насионал де Кито (Еквадор) и мач на легендите между националните отбори на Перу и Испания. Те трябвало да бъдат мащабни проекти, които да привлекат хиляди фонове. Но единствено Upa Upa Fest се състои, а финансовите резултати са кошмарни. Това води до отмяна на останалите събития и до края на целия проект. Според фискалните власти през юни 2024 г. NSN Sudamérica е обявена в несъстоятелност и влиза в процес на ликвидация.

Според прокуратурата престижът на Иниеста е използван за привличане на инвестиции

Перуанските медии цитират документ от прокуратурата, в който се посочва, че престижът на футболната легенда е бил от ключово значение за измамата: „Престижът на Андрес Иниеста е бил използван за привличане на капитал чрез измама, че ще се проведат събития, одобрени в координация между NSN Барселона и NSN Южна Америка, които обаче никога не са се осъществили“. Хората, подали жалбата, твърдят, че никога не са получавали информация как ще бъдат използвани парите им. Освен това средствата не са им били възстановени.

Иниеста засега запазва мълчание

За организирането на приятелски мач между Барселона СК и Спортинг Кристал в Маями пари са дали Иван Петроци (35 000 долара), Хуан Мануел Варгас (15 000 долара) Алва и Хорхе Алберто (14 800 долара). Те все още не са възвърнали инвестициите си. Разследването отчита системна липса на прозрачност от страна на отговорните лица и обръща внимание директно на NSN на Иниеста. Испанецът засега запазва мълчание по случая. Разследването продължава и може да доведе до наказателен процес, което ще застраши репутацията на Иниеста както в международен план, така и в предприемачеството.

