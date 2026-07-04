Кабинетът "Радев":

Авария на магистрален водопровод оставя без вода част от Сливенска област

04 юли 2026, 17:07 часа 598 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Авария на магистрален водопровод оставя без вода част от Сливенска област

Временно ще бъде прекъснато водоподаването в осем населени места в област Сливен заради авария на магистрален водопровод на Централна помпена станция „Червенаково“, съобщиха от „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД. 

Водоподаването ще бъде спряно от 21:00 часа на 4 юли, събота, до отстраняване на аварията. 

Без вода ще останат селата Стоил войвода, Езеро, Богданово, Любенец, Любенова махала, Млекарево, Бял кладенец и Радецки. 

Още: Заради безводието: Мащабни ВиК ремонти в Гърция, по островите ще обезсоляват морска вода

От водоснабдителното дружество се извиняват на потребителите за причиненото неудобство и призовават жителите на засегнатите населени места да се запасят с необходимите количества вода за периода на прекъсването. 

През февруари т.г. Общинският съвет в Нова Загора прие предложение с искане за осигуряване на финансиране за проектиране и подмяна на магистрален водопровод „Червенаково – Бял кладенец“.

"Вода гази, жаден ходи": Неслучайно даваме вода на Гърция, но колко по-добре е България?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Водопровод вода водоснабдяване повреда
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес