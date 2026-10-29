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Луис Енрике не сдържа разочарованието си относно класацията за "Златната топка"

29 октомври 2026, 19:15 часа 772 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Луис Енрике не сдържа разочарованието си относно класацията за "Златната топка"

Наставникът на ПСЖ Луис Енрике изрази недоволството си от класирането на Витиня в анкетата за "Златната топка". Португалският халф завърши на 14-о място, въпреки силното си представяне през сезона, докато при предишното издание на престижната класация беше трети. Разликата в позициите на полузащитника предизвика реакция от страна на наставника на парижани, който смята, че приносът на футболиста заслужава по-висока оценка.

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"Познаваме добре Витиня, така че не сме изненадани от представянето му. Истинско удоволствие е да разполагаш с играч с такива технически и физически качества. Неговото ниво е невероятно. Много се радвам, че мога да се възползвам от футболист от неговия калибър, въпреки че не беше на позицията, която заслужаваше в класацията за “Златната топка”, каза испанецът.

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ПСЖ

"Матвей Сафонов също много добре пасва на това, което търсим, и на модерния футбол. Той е важен за начина, по който се защитаваме. Много съм доволен, той е доста смел. Щастлив съм от начина, по който играе, като ще продължава да се подобрява", добави той.

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"Дезире Дуе? За играч с неговите технически качества и възраст, най-трудното нещо е да се контролира шума около него. Това е най-сложното нещо за мен, защото познавам Дуе перфектно. Той е футболист с невероятна работна етика и постоянно желание да помага на тима. Когато го смениш, той винаги е усмихнат на пейката. Иска да помага на отбора. Той е невероятен играч и наблюдаването му носи удоволствие на децата и на всички, които обичат футбола. Окуражавам го да продължава да прави нещата по същия начин, както и да бъде смирен и амбициозен, защото е важно да имаш амбиции. Дано да продължава да прави същите неща”, коментира Енрике на пресконференцията си преди утрешния мач с Льо Авър.

“Харесва ни да имаме възможно най-голям контрол, а този проблем с контузиите е много важна част от работата ни през последните години. Има играчи, които имат по-чести травми от останалите, така че понякога е трудно да го контролираме. Опитваме се да оптимизираме натоварванията в тренировките, за да намалим контузиите. През цялата ми треньорска кариера винаги сме се опитвали да контролираме това. Има ли сме тежки времена и по-добри такива, но съм доволен от това, което се опитваме да правим. Но това винаги е трудно, защото контузиите са част от футбола на топ ниво", завърши специалистът.

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Златната топка Луис Енрике ПСЖ
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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