Напредва ремонтът по основна улица в Самоков

Напредва основният ремонт на ул. „Отец Паисий“ – приключва подмяната на водопровода, предстои асфалтиране

Кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов и заместник-кметът по строителството инж. Петър Костов, заедно с представител на строителния надзор, извършиха оглед на ул. „Отец Паисий“, за да проследят напредъка на строително-ремонтните дейности.

В участъка между кръстовищата с улиците „Захари Хаджигюров“ и „Димитър Талев“ започна полагането на неплътния асфалтов пласт, върху който предстои да бъде положен и износващият слой. Изцяло се възстановява и настилката по ул. „Димитър Талев“, където беше подменена канализацията. Извършва се и повдигане и нивелиране на ревизионните шахти спрямо нивото на новата настилка.

В останалата част на ул. „Отец Паисий“ се възстановява настилката в участъците, засегнати от изкопните работи, за да бъде улицата в подходящо състояние за предстоящия зимен сезон. Цялостното преасфалтиране на ул. „Отец Паисий“ е планирано за пролетта на 2027 г. При подходящи метеорологични условия ще бъде положена нова асфалтова настилка по цялото протежение на улицата.

Паралелно с възстановяването на настилката приключва и подмяната на водопроводната мрежа. В момента се извършват финалните дейности по присъединяването на новия водопровод при кръстовището с ул. „Търговска“. Водопроводът по ул. „Търговска“ също беше подменен по-рано тази година, след което улицата беше цялостно асфалтирана.

Ремонтът на ул. „Отец Паисий“ е част от работата на Община Самоков за подобряване на инфраструктурата в централната градска част.