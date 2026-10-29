Кремъл: Войната "трябва да продължи" (ВИДЕО)

"Специалната военна операция" - т.е. войната на Русия срещу Украйна - "трябва да продължи", заяви на 29 октомври говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той се аргументира с това, че страната му, която нападна съседката си с пълномащабна инвазия преди вече близо 5 години, трябва да се защити от заплахи. Поводът - съобщението за украинска атака с дронове срещу Москва по време на срещата на върха „Русия-Африка“.

Изявлението идва в момент, когато Киев, Вашингтон и Руската федерация се подготвят за поредния кръг от тристранни преговори, насочени към прекратяване на войната, като страните все още не са потвърдили дата за срещата през ноември.

Стотици украински дронове са атакували Москва през нощта на 28 срещу 29 октомври, заяви кметът на Москва Сергей Собянин, като заяви, че към Московска област са били изстреляни 613 дрона. "Повечето от тях бяха неутрализирани от силите за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната още в далечните периферии. 231 дрона бяха унищожени при приближаването им към Москва", каза градоначалникът.

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Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че заради това "специалната военна операция" трябва да продължи - атакувана е осмата среща "Русия - Африка", като според него е "странно" да се атакува "такова международно събитие". Но Песков не каза и дума за това какво означава да атакуваш съседката си с цялата си професионална армия по земя, въздух и вода.

„Нашите системи за противовъздушна отбрана работят ефективно. Но това показва още веднъж, че ситуацията продължава и (войната - бел. ред.) трябва да продължи, за да сме защитени от заплахи“, бяха думите на Дмитрий Песков.

💊 “The special military operation must continue”: Peskov explains why the Kremlin has no intention of stopping the war Following a massive Ukrainian drone attack on Moscow, described by Russian authorities as one of the largest ever, the Kremlin once again insisted that military operations must continue. According to Moscow Mayor Sergei Sobyanin, 613 drones were heading toward the Moscow region overnight, with 231 allegedly shot down on their approach to the capital. Meanwhile, another round of talks between Ukraine, Russia, and the US is scheduled for the first half of November in Abu Dhabi. So the Kremlin is willing to sit down at the negotiating table. Just not to stop the war. Brilliant! — NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2026

Руските власти не съобщават за жертви или щети от нападенията срещу Москва.

Срещата на върха "Русия-Африка" се провежда на 28 и 29 октомври в Големия Кремълски дворец в Москва, като събира делегации и представители от 48 африкански държави.

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Тристранните преговори

Съветникът на Кремъл Юрий Ушаков заяви на 28 октомври, че началото на планираните тристранни преговори между Русия, САЩ и Украйна ще зависи от ситуацията на бойното поле.

Първоначално се очакваше срещата да се състои през октомври, след като пратениците на президента на САЩ Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър – посетиха Украйна и Русия. Визитите доведоха до принципно споразумение за провеждане на тристранни преговори, но по-късно Кремъл отказа да участва, като обвини Киев, че е нанесъл въздушни удари в деня на изборите за парламент в Русия – 20 септември.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви на 28 октомври, че очаква планираните преговори да се състоят в средата на ноември, като добави, че Вашингтон все още не е потвърдил датата.

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Планираната среща е резултат от подновените усилия на САЩ да съживят преговорите. Москва многократно е отхвърляла подкрепяните от Запада предложения за пълно и безусловно прекратяване на огъня, които Киев поддържа. Тя продължава да изисква Украйна да отстъпи целия регион Донбас - територия, която армията на Владимир Путин не успява да завладее не само от февруари 2022 г., но и от 2014 г. насам.