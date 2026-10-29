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Кремъл: Войната "трябва да продължи" (ВИДЕО)

29 октомври 2026, 17:43 часа 875 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Кремъл: Войната "трябва да продължи" (ВИДЕО)

"Специалната военна операция" - т.е. войната на Русия срещу Украйна - "трябва да продължи", заяви на 29 октомври говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той се аргументира с това, че страната му, която нападна съседката си с пълномащабна инвазия преди вече близо 5 години, трябва да се защити от заплахи. Поводът - съобщението за украинска атака с дронове срещу Москва по време на срещата на върха „Русия-Африка“.

Изявлението идва в момент, когато Киев, Вашингтон и Руската федерация се подготвят за поредния кръг от тристранни преговори, насочени към прекратяване на войната, като страните все още не са потвърдили дата за срещата през ноември.

Стотици украински дронове са атакували Москва през нощта на 28 срещу 29 октомври, заяви кметът на Москва Сергей Собянин, като заяви, че към Московска област са били изстреляни 613 дрона. "Повечето от тях бяха неутрализирани от силите за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната още в далечните периферии. 231 дрона бяха унищожени при приближаването им към Москва", каза градоначалникът.

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Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че заради това "специалната военна операция" трябва да продължи - атакувана е осмата среща "Русия - Африка", като според него е "странно" да се атакува "такова международно събитие". Но Песков не каза и дума за това какво означава да атакуваш съседката си с цялата си професионална армия по земя, въздух и вода.

„Нашите системи за противовъздушна отбрана работят ефективно. Но това показва още веднъж, че ситуацията продължава и (войната - бел. ред.) трябва да продължи, за да сме защитени от заплахи“, бяха думите на Дмитрий Песков.

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Руските власти не съобщават за жертви или щети от нападенията срещу Москва.

Срещата на върха "Русия-Африка" се провежда на 28 и 29 октомври в Големия Кремълски дворец в Москва, като събира делегации и представители от 48 африкански държави.

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Тристранните преговори

Съветникът на Кремъл Юрий Ушаков заяви на 28 октомври, че началото на планираните тристранни преговори между Русия, САЩ и Украйна ще зависи от ситуацията на бойното поле.

Първоначално се очакваше срещата да се състои през октомври, след като пратениците на президента на САЩ Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър – посетиха Украйна и Русия. Визитите доведоха до принципно споразумение за провеждане на тристранни преговори, но по-късно Кремъл отказа да участва, като обвини Киев, че е нанесъл въздушни удари в деня на изборите за парламент в Русия – 20 септември.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви на 28 октомври, че очаква планираните преговори да се състоят в средата на ноември, като добави, че Вашингтон все още не е потвърдил датата.

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Планираната среща е резултат от подновените усилия на САЩ да съживят преговорите. Москва многократно е отхвърляла подкрепяните от Запада предложения за пълно и безусловно прекратяване на огъня, които Киев поддържа. Тя продължава да изисква Украйна да отстъпи целия регион Донбас - територия, която армията на Владимир Путин не успява да завладее не само от февруари 2022 г., но и от 2014 г. насам.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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