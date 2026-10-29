"Семейство Глейзър не са стъпвали на "Олд Трафорд" от 20 години, трябва да продадат клуба сега"

Бившият капитан на Манчестър Юнайтед Гари Невил заяви пред семейство Глейзър, че са дали достатъчно и че трябва да продадат своя дял в клуба. "Червените дяволи" преживяват най-лошия старт в кампанията на Висшата лига, като освен това загубиха два от първите си три мача в Шампионската лига, а треньорът Майкъл Карик е под силен натиск преди гостуването на Челси на 31 октомври.

Гари Невил: "Почти не са стъпвали на "Олд Трафорд"

Американското семейство Глейзър, което пое контрола над клуба чрез спорна сделка през 2005 г., остава мажоритарен собственик, след като през 2024 продаде миноритарен дял на британската група "Инеос" на сър Джим Ратклиф. Гари Невил ги призова да напуснат Манчестър Юнайтед напълно.

"Те трябва да продадат сега, трябва да продадат, съжалявам, но моментът е дошъл", заяви Невил в подкаста "Stick to Football". "Те са възложили футболното направление на "Инеос", опитват се да управляват футболното направление, преживяха три години на борба и изглежда, че и тази година ще бъде борба. Семейство Глейзър в Америка, в Тампа, е много популярно там, ходят на всеки мач, както чувам, ходят на всички мачове от НФЛ, но почти не са стъпвали на "Олд Трафорд" през последните 20 и няколко години".

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"Трябва да продадат сега"

Манчестър Юнайтед има големи планове за изграждане на нов стадион, но бившият им десен защитник, спечелил титли в Шампионската лига и Висшата лига, иска промени незабавно. "Искам да кажа, че трябва да продадат сега - достатъчно е вече, клубът е задлъжнял, не сте похарчили нито пени за стадиона, а сега се опитвате да вземете назаем 2 милиарда британски лири за стадион, за който дори не знаете как ще ги вземете", добави Невил. "Имате 13-14 години провал във футболната сфера, прехвърлихте отговорността на някой друг, което е абсурдно, и не поехте отговорност. Сега нещата са стигнали до точката, в която трябва да продадат клуба", завърши той.

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