Носителят на "Златната топка" готви невероятен жест към съотборниците си в Байерн Мюнхен и Англия

След блестяща година както на клубно ниво, така и за националния отбор, Хари Кейн спечели "Златната топка" на специалната церемония в Лондон. Англичанинът получи отличието в родния си град и изнесе елегантна реч, в която благодари на всички, които са допринесли за пътя му към върха на футбола. През миналия сезон 33-годишният футболист отбеляза невероятните 61 гола в 51 мача във всички турнири за Байерн Мюнхен и 12 попадения за националния отбор на Англия.

Хари Кейн готви подаръци за всичките си съотборници

Кейн отпразнува триумфа си със специално парти в нощен клуб в Лондон и, скромен както винаги, сега планира да сподели успеха си с всички свои колеги. Капитанът на Англия потвърди, че възнамерява да раздаде подаръци на съотборниците си в Байерн и националния отбор на Англия като знак на благодарност за приноса им към този важен момент в кариерата му - като вероятно ще ги зарадва с часовници. В интервю пред германския вестник "BILD" Кейн заяви: "Някои от момчетата поискаха часовници или нещо подобно, така че ще трябва да измисля нещо хубаво за тях, както в Байерн, така и в националния отбор на Англия. Ще се погрижа за това и ще се уверя, че всеки ще получи хубав подарък."

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Кейн стана едва шестият носител на "Златната топка" от Англия, следвайки стъпките на сър Стенли Матюс, сър Боби Чарлтън, Кевин Кийгън и Майкъл Оуен. Следващото му участие с националната фланелка се очертава като историческо, тъй като се очаква Кейн да покаже трофея "Златната топка" на стадион "Уембли" преди мача от Лигата на нациите срещу Хърватия. Това ще се случи на 12 ноември. Нещата могат да станат още по-добри за талисмана в близко бъдеще, ако получи рицарско звание.

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