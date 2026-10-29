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Директор в Байерн Мюнхен разкри как баварците са привлекли Майкъл Олисе

29 октомври 2026, 18:56 часа 759 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Директор в Байерн Мюнхен разкри как баварците са привлекли Майкъл Олисе

Майкъл Олисе се превърна в един от най-добрите футболисти в света, след като осъществи трансферна си в Байерн Мюнхен. Още в Кристъл Палас французинът показа добрите си качества, но баварците му помогнаха да развие потенциала си и да покаже на какво е способен на голямата сцена. Спортният директор на клуба Макс Еберл разкри как от Байерн Мюнхен са привлекли Олисе.

Макс Еберл: "С Майкъл Олисе имахме предимство"

Ето какво каза Макс Еберл: "Олисе имаше сложно минало. Той премина през няколко младежки академии в Англия. Но подобно минало не е задължително да е проблем. Несгодите също могат да оформят играча. За да опознаете един футболист, първото нещо, което трябва да направите, е да поговорите с хора, които са го познавали като съотборник или съперник. С Майкъл Олисе имахме предимството, че Оливер Глазнер беше негов мениджър в Кристъл Палас по това време, а нашият спортен директор, Кристоф Фройнд, познава Глазнер много добре.

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Макс Еберл

"Удоволствие е да говоря с него за футбол"

Когато един мениджър каже: "Разбира се, вземете го, вземете го", започвате да се съмнявате. Но Глазнер каза: "Той все още трябва да се учи и ние имаме нужда от него". Тогава разбрахме: той го ценеше. След това бяха разговорите със самия Олисе - удоволствие е да говоря с него за футбол. Честно казано, знаехме, че подписваме с много добро ляво крило, типично за Байерн, но че той ще бъде толкова брилянтен... Трансферната сума беше предвидима поради клаузата за освобождаване. Развитието му се дължи и на средата и отбора".

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Байерн Мюнхен Макс Еберл Майкъл Олисе
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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