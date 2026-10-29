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Руски дрон проследи и уби две момичета, носещи цветя за майка им: Как да не мразиш Русия?

29 октомври 2026, 18:45 часа 1465 прочитания 3 коментара
Снимка: Envato
Руски дрон проследи и уби две момичета, носещи цветя за майка им: Как да не мразиш Русия?

"В Чернигов руски дрон проследи две весели момичета. Обикновени момичета. Те не носеха "HIMARS". Само учебници и цветя за рождения ден на майка им.

Уби ги и двете.

Просто съм любопитен: кой, как и къде ще намери сили да не презира и мрази Русия?

Тези, които не намират тази сила, ги наричат ​​"русофоби" и силно ги критикуват."

Цитатът е на руския опозиционер и журналист Александър Невзоров, който от години е обявен за "чуждестранен агент" в родината си и живее в изгнание заради антивоенната си позиция.

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Нормалните хора със съвест и сърца просто не можем да добавим нищо повече пред това ново руско зверство. И палач е не само военният престъпник Владимир Путин, палачи са и всички руснаци, които участват в това.

При атаката днес срещу Чернигов освен двете убити момичета са пострадали още 25 човека.

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Още снимки от днешната руска атака срещу Чернигов:

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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