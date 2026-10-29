Руски дрон проследи и уби две момичета, носещи цветя за майка им: Как да не мразиш Русия?

"В Чернигов руски дрон проследи две весели момичета. Обикновени момичета. Те не носеха "HIMARS". Само учебници и цветя за рождения ден на майка им.
Уби ги и двете.
Просто съм любопитен: кой, как и къде ще намери сили да не презира и мрази Русия?
Тези, които не намират тази сила, ги наричат "русофоби" и силно ги критикуват."
Цитатът е на руския опозиционер и журналист Александър Невзоров, който от години е обявен за "чуждестранен агент" в родината си и живее в изгнание заради антивоенната си позиция.
Нормалните хора със съвест и сърца просто не можем да добавим нищо повече пред това ново руско зверство. И палач е не само военният престъпник Владимир Путин, палачи са и всички руснаци, които участват в това.
При атаката днес срещу Чернигов освен двете убити момичета са пострадали още 25 човека.
Още: Руска атака срещу жп гара в Днипро, 13 убити*
The Russians also struck Chernihiv with a "Banderol" missile. As a result of the strike, two 15-year-old girls were killed, and 15 people were injured. https://t.co/KcYA2dfy5p— WarTranslated (@wartranslated) October 29, 2026
Още снимки от днешната руска атака срещу Чернигов: