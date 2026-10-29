След срамната загуба: Ювентус набеляза световен шампион за нов треньор

Доскорошният селекционер на националния отбор на Франция Дидие Дешан е основният фаворит за нов треньор на Ювентус при раздяла с Лучано Спалети. Това твърдят италианските вестници "Ла Република" и "Ла Стампа". Дешан е свободен от лятото, след като в продължение на 14 години беше начело на "петлите". Под негово ръководство Франция стана световен шампион през 2018 г. в Русия и взе бронза четири години по-късно в Катар.

Дидие Дешан води Ювентус преди 20 години

Дешан вече беше треньор на Ювентус в периода 2006-2007 г., когато помогна на отбора да се върне в Сария А, след като беше изпратен в Серия Б заради скандала "Калчополи". Французинът е бил и футболист на "бианконерите" в периода 1994-1999 г., като печели три пъти шампионската титла на Италия, веднъж Шампионската лига, Суперкупата на Европа и Междуконтиненталната купа. Като треньор на Монако той извежда монегаските до финал за Шампионската лига, загубен от Порто през 2004 г.

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Юве е на осмо място в Серия А

В момента Ювентус е в деликатна позиция, като е на осмо място във временното класиране на Серия А след загубата от Геноа с 0:2 на 28 октомври. "Бианконерите" спечелиха 14 точки в 9 мача - 4 победи, 2 равенства и 3 загуби. В следващия кръг на италианския елит Ювентус гостува на Наполи, което може да предреши съдбата на Спалети. Положението за гранда от Торино не е по-добро и в Лига Европа, където направи равенство 2:2 с Рен в последния кръг, а в следващата си среща гостува на АЗ Алкмаар.

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