Френски политик подклажда кризата около Килиан Мбапе: "С право нарече китайския лидер "диктатор"

Звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе получи политическа подкрепа във Франция на фона на продължаващия скандал с Китай. Всичко започна с интервю, в което Мбапе заяви, че едно от любимите му сатирични изображения е меме, на което лицето му е насложено върху това на "китайски диктатор" - ясен намек, макар и без да го назовава по име, към бившия лидер Мао Дзедун. По този начин феновете се шегуват с французина, показвайки влиянието му над съотборниците и треньора. Този път обаче шегата премина границата.

"Килиан Мбапе не изрази мнение, а представи факти"

Китай реагира яростно на тези коментари. Тогава Марин Тонделие се намеси, за да защити капитана на Франция, като генералният секретар на партията "Зелените" застана на негова страна. Тя написа в профила си в социалната платформа "X": "Килиан Мбапе беше напълно прав да опише Мао Дзедун като диктатор. Десетките милиони жертви, за които Мао носи отговорност, и тоталитарният характер на неговия режим са факти, потвърдени от всички историци. Следователно Килиан Мбапе не изрази мнение, а представи факти."

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Kylian Mbappé a eu entièrement raison de qualifier Mao Zedong de dictateur. Les dizaines de millions de morts dont Mao est responsable et la nature totalitaire de son régime sont confirmés par tous les historiens. Kylian Mbappé n'a donc pas exprimé une opinion mais des faits établis. Dans une époque où les sciences sont remises en question chaque jour par les partisans de l'autoritarisme, ce n'est jamais inutile de le rappeler. Et céder systématiquement aux pressions économiques de la Chine est un signe de faiblesse. C'est avouer que ce en quoi nous croyons a moins de valeur que ce que nous avons à vendre. — Marine Tondelier (@marinetondelier) October 28, 2026

Тонделие отиде още по-далеч, като се обърна срещу икономическия натиск, упражняван от Китай: "Систематичното поддаване на китайския икономически натиск е доказателство за слабост и признание, че това, в което вярваме, струва по-малко от това, което трябва да продадем." Последиците за Мбапе бяха значителни. Някои призоваха за бойкот на Реал Мадрид, бяха повдигнати въпроси относно рекламните договори, а китайската телевизия спря излъчването на мачовете от Ла Лига. Президентът на Реал Мадрид и Ла Лига Хавиер Тебас също се извини, за да защити търговските си отношения с китайския пазар. Мбапе също поднесе извинение, но то не бе прието.

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