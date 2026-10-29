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Френски политик подклажда кризата около Килиан Мбапе: "С право нарече китайския лидер "диктатор"

29 октомври 2026, 13:06 часа 749 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Френски политик подклажда кризата около Килиан Мбапе: "С право нарече китайския лидер "диктатор"

Звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе получи политическа подкрепа във Франция на фона на продължаващия скандал с Китай. Всичко започна с интервю, в което Мбапе заяви, че едно от любимите му сатирични изображения е меме, на което лицето му е насложено върху това на "китайски диктатор" - ясен намек, макар и без да го назовава по име, към бившия лидер Мао Дзедун. По този начин феновете се шегуват с французина, показвайки влиянието му над съотборниците и треньора. Този път обаче шегата премина границата.

"Килиан Мбапе не изрази мнение, а представи факти"

Китай реагира яростно на тези коментари. Тогава Марин Тонделие се намеси, за да защити капитана на Франция, като генералният секретар на партията "Зелените" застана на негова страна. Тя написа в профила си в социалната платформа "X": "Килиан Мбапе беше напълно прав да опише Мао Дзедун като диктатор. Десетките милиони жертви, за които Мао носи отговорност, и тоталитарният характер на неговия режим са факти, потвърдени от всички историци. Следователно Килиан Мбапе не изрази мнение, а представи факти."

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Тонделие отиде още по-далеч, като се обърна срещу икономическия натиск, упражняван от Китай: "Систематичното поддаване на китайския икономически натиск е доказателство за слабост и признание, че това, в което вярваме, струва по-малко от това, което трябва да продадем." Последиците за Мбапе бяха значителни. Някои призоваха за бойкот на Реал Мадрид, бяха повдигнати въпроси относно рекламните договори, а китайската телевизия спря излъчването на мачовете от Ла Лига. Президентът на Реал Мадрид и Ла Лига Хавиер Тебас също се извини, за да защити търговските си отношения с китайския пазар. Мбапе също поднесе извинение, но то не бе прието.

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Килиан Мбапе
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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