Ман Юнайтед има 5 варианта за нов треньор: ето кои са те

Манчестър Юнайтед все още не е намерил кой да замести великия сър Алекс Фъргюсън на мениджърския пост. Големи имена като Луис ван Гаал и Жозе Моуриньо не успяха начело на „червените дяволи“, както и легенди на клуба като Оле Гунар Солскяер. В момента Майкъл Карик води манчестърци като временен треньор до края на сезона, но под негово ръководство гигантът изглежда добре. И все пак според „ESPN“ Ман Юнайтед няма да задържи англичанина като постоянен мениджър, а ще търси нов.

4 от 5-те имена са с опит във Висшата лига

В материала се пише, че ръководството на Манчестър Юнайтед има 5 варианта за нов мениджър. След неуспешните периоди на Ерик тен Хаг и Рубен Аморим, на „Олд Трафорд“ ще се търси някой с опит във Висшата лига, за да не се подлага обора на повече експерименти. Цели 4 от 5-те имена, които се спрягат за нов мениджър на „червените“ дяволи са водили отбор от най-високото ниво в Англия. Те са Оливер Гласнер, Унай Емери, Андони Ираола и Роберто де Дзерби.

Оливер Гласнер и Унай Емери вършат страхотна работа в по-малките клубове

Гласнер се представи много добре като мениджър на Кристъл Палас, като спечели първия трофей в историята на „орлите“ и ги класира в Европа. В началото на годината австрийският специалист обяви, че след края на сезона се оттегля от работата си начело на лондонския клуб и може да поеме Манчестър Юнайтед. Унай Емери върши чудеса с Астън Вила, който се представя много добре както на домашната сцена, така и в Европа. Но испанецът показа, че не се правя убедително начело на големи клубове – престоят му в Арсенал не беше особено успешен.

Ираола и Де Дзерби също нямат особен опит в големи отбори

Андони Ираола направи така, че Борнемут да играе приятен за гледане футбол, но след като изгубиха голяма част от звездите си, „черешките“ свалиха нивото. Идеите на испанеца са добри, но му липсва опит в големи клубове. Роберто де Дзерби свърши страхотна работа начело на Брайтън, след което вдигна много нивото и в Олимпик Марсилия. Раздялата му с френския отбор му дава добра възможност да поеме Манчестър Юнайтед.

Юлиан Наглесман привлича вниманието на Манчестър Юнайтед

И единственият треньор, който е без опит във Висшата лига, но е сред фаворитите за нов мениджър на Манчестър Юнайтед е Юлиан Наглесман. За него вече се понесоха слухове, че може да напусне националния отбор на Германия след Мондиал 2026, а Юрген Клоп е спряган за негов заместник. Нагелсман води РБ Лайпциг в най-силните му години, след което беше начело и на Байерн Мюнхен. Атакуващият му стил на игра със сигурност е сред основните фактори, които привличат вниманието на Манчестър Юнайтед.

