Манчестър Юнайтед остава без четирима ключови играчи, но не смята да пазарува активно през зимата

Английският гранд Манчестър Юнайтед не смята да бъде активен в зимния трансферен прозорец, въпреки че се очертава да остане без четирима основни футболисти, съобщава британското издание The Sun. "Дяволите" са без нападателя Бенямин Шешко, който се контузи, а извън състава се очаква да отпаднат и Брайън Мбемо, Амад Диало и Нусаир Мазрауи, които пък ще представят страните си на Купата на африканските нации.

За Юнайтед идва най-натоварения период от сезона - мачовете през декември и януари, а отсъствието на няколко ключови футболисти в тези седмици може да се окаже пагубен за Рубен Аморим. Именно затова изглежда и странно решението на ръководството на Юнайтед да бъде пасивно на зимния трансферен прозорец, като вместо това се очаква клубът да разчита на играчи от школата, които да запълнят празнотите в отбора.

Юнайтед е усилено свързван с Елиът Андерсън от Нотингам Форест, но подобен мащабен трансфер едва ли ще се случи през зимата, тъй като халфът е оценяван на над 100 млн. евро. Освен това се заговори, че "червените" може да вземат нападателя Ендрик под наем от Реал Мадрид, но изглежда по-вероятно бразилецът да се насочи към Олимпик Лион.

