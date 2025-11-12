Любопитно:

Манчестър Юнайтед се прицели в нападател на Реал Мадрид

Английският гранд Манчестър Юнайтед има интерес да привлече изпадналия в немилост нападател на Реал Мардид - Ендрик, твърди британското издание The Standard. "Червените дяволи" са в търсене на нов футболист за атаката си, след като Бенямин Шешко получи контузия миналия уикенд. А Ендрик пък изглежда отворен към предложения от други клубове в търсене на повече игрови минути, тъй като на "Бернабеу" е твърда резерва.

Ендрик поиска трансфер от Реал Мадрид през януарския трансферен прозорец, като желанието на футболиста е да бъде преотстъпен в друг отбор. Младият бразилец е загрижен и за евентуалното си участие на Световното първенство в САЩ през 2026 година, за което ще трябва сериозно да се потруди, ако иска да попадне в сметките на селекционера на Бразилия Карло Анчелоти. Сега изглежда, че Юнайтед може да му осигури тези игрови минути, с които да впечатли бразилския селекционер.

По всичко изглежда, че Шаби Алонсо не смята да разчита на Ендрик, като в предни позиции конкуренцията е убийствена, а младокът трудно може да замести играч от калибъра на Килиан Мбапе. В Манчестър Юнайтед пък се нуждаят от играч, който да даде широчина за атаката заради отсъствието на Шешко. Интерес към Ендрик обаче има и от други клубове, които може да му осигурят и твърдо титулярно място, каквото едва ли ще получи на "Олд Трафорд".

