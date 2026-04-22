Мбапе и Винисиус са във вихъра си: Реал Мадрид се добрижи до Барселона в Ла Лига

В мача си от 32-рия кръг на Ла Лига Реал Мадрид успя да скъси разликата с лидера Барселона. "Кралете" се наложиха с 2:1 над отбора на Депортиво Алавес и вече между тях и каталунците в класирането стоят само 6 точки. Трябва да се отбележи, че Барселона още не е изиграл своя мач от кръга - домакинство на Селта Виго. Головете за Реал Мадрид отбелязаха двете най-големи звезди в отбора - Килиан Мбапе и Винисус Жуниор.

Реал Мадрид свърши половината си работа през първото полувреме

Освен че владееше топката през 66% от времето, само през първата част Реал Мадрид отправи цели 13 удара към противниковата врата. Проблемът за "кралете" беше, че въпреки доминацията, която упражняваха на "Бернабеу", те не бяха особено ефективни. От тези 13 удара само 3 бяха точни, а откъм голове, само 1 беше реализиран. Попадението беше дело на Килиан Мбапе, който откри резултата в 30-тата минута. В дефанзивен план нещата стояха по-добре. Към вратата на Лунин "белите" допуснаха 6 удара, но само 2 бяха точни.

Винисиус Жунир също се разписа

Въпреки че Депортиво Алавес успя да поизравни играта, Реал Мадрид все още доминираше. Домакините притежаваха топката през по-голямата част от второто полувреме, като нанесоха нови 11 удара към вратата на гостите. Този път 5 от тях бяха в целта, но отново само 1 влезе. Винисиус Жуниор удвои аванса на "кралете" в 50-тата минута. Реал Мадрид допусна повече положения пред вратата си, отколкото през първата част и не успя да запази мрежата си "суха".

Тони Мартинес отбеляза почетното попадение за Алавес в първата минута на добавеното време и оформи крайния резултат. Така, след победата с 2:1, те събраха 73 точки от 32 мача. Барселона е на първо място с 79 точки, но и мач по-малко.

