Бойко Борисов призна: ГЕРБ има влияние в БФ борба "през Станка Златева"

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов даде пресконференция след парламентарните избори, по време на която се коментираха спортни теми. Бившият премиер призна, че партията му има влияние в няколко федерация, сред които родната централа по борба "през Станка Златева". Според Борисов ПП-ДБ могат да се похвалят с позиции в автомобилните спортове. Политикът разкри също за среща с един от приближените на Румен Радев - Николай Копринков.

Бойко Борисов разказа, че Копринков е посетил ГЕРБ, "когато Весела Лечева трябваше да оглави Олимпийския комитет" - т.е. преди една година. Попитан "Каква му е работата на Николай Копринков да се занимава с БОК", лидерът на ГЕРБ отговори: "Такава му е работата. И аз съм го подкрепил".

"Спортните федерации... в много от тях имат влияние и кметовете, и политическите партии", каза още той. На въпрос „В кои спортни федерации има ГЕРБ влияние?, отговорът гласеше: "Ами в обратните на ПП-ДБ, където имаше спортният министър влияние. Примерно в автомобилизма имат те. Ние, да речем, през Станка Златева в борбата“, добави Борисов на брифинга си.

Припомняме, че преди 2 месеца Станка Златева коментира слуховете за политическото си покровителство пред Actualno.com: "Аз имам много политически закрилници. Абсолютно цялото министерство. Няма как без политика да има спорт. Със спортния министър сме работили окей, сега чакаме да направим среща с новия спортен министър", каза тя пред Actualno. Попитана за слуховете, че Пеевски я подкрепя, Златева заяви: "Никога не съм виждала Делян Пеевски. Не знам каква подкрепа ми дава, но ако ми дава, това е хубаво, защото без политика, няма да има и спорт. Спортното министерство се ръководи от хора от политиката."