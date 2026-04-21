Възходът на Илия Груев във Висшата лига: Българинът разкри тайната на успеха в Лийдс

Българският национал и халф на Лийдс Юнайтед - Илия Груев сподели своите очаквания за оставащите двубой от ФА Къп, преживяванията си в най-силното първенство в света и коментира работата си с мениджъра Даниел Фарке пред авторитетното издание Transfermarkt. Тимът му Лийдс Юнайтед си завоюва участие на полуфинал за ФА Къп за първи път от 1987 година насам.

Илия Груев за мечтите в Англия и голямата цел на Лийдс

"ФА Къп е един от най-престижните турнири и фактът, че сме на полуфинал, ни кара да се чувстваме много горди. Това е бонус, защото никой не го очакваше, но с радост го приемаме. Понякога просто влизаш в такава серия за купата и искаме да надградим над това. Ние сме аутсайдери срещу Челси, но защо пък не?"

"Представянето ни през последните месеци ме прави много оптимистично настроен. Разполагаме с отлична широчина в състава – както количествено, така и качествено. В добра форма сме и винаги е много неприятно да се играе срещу нас. Ще го покажем и срещу Челси", коментира българинът.

"В крайна сметка практикуваме този спорт, за да пишем история и да печелим трофеи. С две победи можем да станем легенди, това е огромен шанс. Когато си на полуфинал, искаш да спечелиш, дори и да си аутсайдер. Колко често имаш шанса да вземеш трофей в Англия? Никой не може да ни отнеме мечтата за голяма титла с този клуб", категоричен е Груев, макар да признава, че приоритетът остава първенството.

"Ако трябва да избирам, избирам оцеляването в елита. Всички в клуба знаят това. ФА Къп е просто бонус."

Миналото лято Груев имаше ключова роля в завръщането на Лийдс във Висшата лига след двегодишното им отсъствие и е неизменна част от състава на “пауните”.

"Ако преди началото на сезона някой ни беше предложил това класиране, щяхме да го приемем веднага. Правим много солиден сезон, показваме, че сме конкурентоспособни и се справяме отлично. Трудно е да се играе срещу нас, което доказахме и срещу топ отборите. Това ни дава кураж и самочувствие. Виждаш, че можеш да вземеш точки във всеки мач – независимо срещу кого играеш."

Българинът е записал 23 мача във Висшата лига, в 15 от които е започвал като титуляр. Конкуренцията му в центъра на терена е жестока в лицето на капитана Итън Ампаду, Антон Щах, Шон Лонгстаф и бившия играч на Фортуна Ао Танака.

"Кривата на моето развитие върви нагоре. В началото не играех толкова, колкото ми се искаше, но при толкова добър състав е нормално да има моменти, в които не получаваш желаното игрово време. Със смяната на системата получих повече минути и усещам, че правя крачка напред. Доволен съм от развитието си."

"Имаме много добри отношения и Даниел ми вярва много, както и отборът вярва на треньора. Той работи много успешно тук вече три години. Искаме винаги да владеем топката и да доминираме, но сме гъвкави и можем да се приберем по-дълбоко. Това отличава добрия треньор", добави футболист №1 на България.

