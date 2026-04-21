21 април 2026, 13:56 часа 453 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
По стъпките на идола: Ламин Ямал с историческо постижение и емоционален жест към Лионел Меси

Ламин Ямал отговори на честите сравнения между него и една от легендите на съвременния футбол - Лионел Меси. Крилото на Барселона бе отличено с наградата за млад спортист на годината на Световната спортна академия "Лауреус". По време на връчването на приза Ямал открои Меси като свои пример за подражание и допълни, че аржентинецът има специално място в сърцето му.

"Когато осъзнаеш, че един спортист е легенда не само в своя спорт, но и във всички останали, това е защото е най-добрият. Меси е пример за това. Той е най-добрият футболист в историята, а също и най-добрият спортист. Той не е просто още един идол. Всички го уважават за всичко, което е направил, за примера, който дава, но и се надявам да последвам стъпките му", коментира Ямал, цитиран от вестник "Мундо Депортиво".

Ламин Ямал

Испанецът не скри вълнението си при получаването на отличието. Той е първият носител на титлата в историята на Академията. Подобно на своя идол, Ямал излиза от школата на Барселона и вече жъне успехи с екипа на каталунците.

Жанина Колева Отговорен редактор
Лионел Меси Барселона Ламин Ямал
