Най-важното от изборите:

40 милиона евро за 16-годишен: Манчестър Юнайтед влиза в битката за новото дете чудо на Бразилия

21 април 2026, 12:57 часа 577 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
40 милиона евро за 16-годишен: Манчестър Юнайтед влиза в битката за новото дете чудо на Бразилия

Английският гранд Манчестър Юнайтед подготвя интригуваща оферта за младата звезда на Палмейрас - Едуардо Консейсао, която се очаква да бъде на стойност около 40 милиона евро плюс допълнителни бонуси. Въпреки крехката си възраст от едва 16 години, офанзивният полузащитник вече се утвърждава като един от най-ярките и перспективни таланти в Южна Америка.

Манчестър Юнайтед поставя основите на нов мултимилионен трансфер

Интерес към него не липсва – Манчестър Сити, Барселона и Пари Сен Жермен също следят ситуацията около Консейсоа отблизо. Въпреки това, от „Олд Трафорд“ са решени да действат бързо и да изпреварят конкурентите с конкретно предложение, което може да бъде отправено в близките дни, по информация на “UOL Esporte”, цитирана от “Daily Mail”.

Към момента, Палмейрас не бърза да се разделя с младия си талант и настоява за възможно най-добри условия. Бразилският клуб вече е отклонил оферта от Нюкасъл Юнайтед на стойност 25 милиона евро плюс още 15 милиона под формата на бонуси. Очакванията са за минимум 50 милиона евро като сигурна сума, към която да се добавят и сериозни допълнителни плащания.

Паралелно с това, представителите на играча са провели срещи с различни европейски клубове, а неговото семейство е пътувало до Англия и Франция, за да се запознае с възможностите за развитие и средата, в която би продължил кариерата си.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Жанина Колева
Жанина Колева Отговорен редактор
Манчестър Юнайтед
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес