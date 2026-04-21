Милан опитва да отмъкне норвежки голаджия под носа на Барселона

21 април 2026, 13:57 часа 474 прочитания 0 коментара
Барселона може да срещне солидна конкуренция от Милан за подписа на нападателя на Атлетико Мадрид Александър Сьорлот, съобщава испанският вестник „Марка“. Ръководството на „дюшекчиите“ твърди, че иска около 40 милиона евро за 30-годишния норвежки национал, но при определени условия сделката би могла да бъде осъществена и за около 20-25 милиона евро.

Сьорлот има 17 гола в 48 мача този сезон

Преди време на „росонерите“ беше приписван интерес и към Роберт Левандовски от Барселона, но заедно със Серу Гираси от Борусия Дортмунд и Душан Влахович от Ювентус е бил отхвърлен като вариант поради високата цена. През настоящия сезон Сьорлот реализира 17 гола и подаде една асистенция при участието си в 48 мача.

Бойко Димитров Отговорен редактор
Милан Барселона Атлетико Мадрид Норвегия отбор Александър Сьорлот
