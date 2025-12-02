Милан стартира мисия „Левандовски“, голмайсторът е готов за ново предизвикателство

Ръководството на Милан е стартирало преговори за привличането на голмайстора на испанския гранд Барселона и полския национален отбор Роберт Левандовски. Това разкриха медиите в родината на 37-годишния централен нападател като се позовават на източници от Иберийския полуостров. Според информациите първоначалните разговори са преминали по-добре от очакваното и няма да бъде изненада, ако офанзивният футболист реши да продължи своята кариера на стадион „Сан Сиро“.

Договорът на Лева с Барса изтича

Роберт Левандовски има договор с Барселона до края на настоящия сезон. Той обаче почти сигурно няма да получи предложение да удължаване на контракта, заради напредналата си футболна възраст. Поради тази причина от 1 януари Лева може да преговаря свободно с всеки един друг клуб, където да премине без пари, след като споразумението му с каталунците изтече на 30 юни 2026-та.

Каталунците са готови да го продадат срещу скромна сума

Шефовете на Барселона пък не желаят да изпуснат Левандовски без пари и поради тази причина са склонни да го продадат за скромна сума по време на зимния трансферен прозорец. Милан иска да се възползва от ситуацията и вече опипва почвата. „Росонерите“ имат сериозни проблеми в предни позиции и виждат в лицето на поляка идеалния играч, който да разреши кризата в атака. Очаква се в следващите седмици да има повече яснота около бъдещето на централния нападател.

